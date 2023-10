Ex Ilva di Cornigliano, l’rsu: “Al Prefetto 55 lettere in due anni sulla sicurezza ma i nostri allarmi restano inascoltati”

Genova. Ancora un deraglio di carri ferroviari sulla linea interna dell’ex Ilva di Cornigliano. E’ il terzo negli ultimi 11 giorni. E’ successo questa mattina sulla linea di uscita dalla zona “ramblé” in direzione Aeroporto.

“Questo deraglio appare particolarmente grave per l’accentuata inclinazione raggiunta dei carri deragliati, con il rischio di caduta dei coils trasportati, che rende più complicate e rischiose le operazioni di rimozione dei rotoli trasportati prima o durante l’intervento della squadra dei “binaristi” per il recupero dei carri sui binari – scrivono i rappresentanti dei lavoratori nell’ennesima lettera al Preffetto – Le linee ferroviarie interne sono ormai quasi del tutto impraticabili. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è il rischio per i lavoratori che continua a crescere, giorno dopo giorno”.

“In due anni, cioè da quando abbiamo ottenuto l’istituzione di un tavolo in Prefettura sulla sicurezza – aggiunge il coordinatore dell’rsu Armando Palombo – siamo arrivati credo a 55 lettere. Ma le nostre denunce non sortiscono l’effetto sperato, fatta eccezione per la Asl3 che è sempre presente in caso di incidente ed è arrivata anche questa mattina”.

La conseguenza è sotto gli occhi di tutti i lavoratori: “Lo stabilimento lavora a rilento non solo per la carenza di acciaio ma anche per gli impianti sono e si rompono continuamente. Rispetto al milione di tonnellate che potremmo produrre tra latta e zincato quest’anno arriveremo a 200mila. E siamo sempre noi a dover segnalare guasti, malfunzionamenti e incidenti, quando dovrebbe essere la direzione dello stabilimento a chiedere un intervento”.

Intanto dopo la manifestazione a Roma di venerdì, dove anche 300 lavoratori genovesi sono scesi per la protesta, i sindacati hanno ottenuto una nuova convocazione dal Governo entro il 7 novembre: “Sarà ancora una volta un tavolo nazionale – spiega Palombo dove però pretendiamo arrivi almeno chiarezza sugli accordi segretati che si susseguono tra il Governo e Mittal e da cui il sindacato viene tenuto fuori mentre gli impianti muoiono senza alcun investimento e la fabbrica è sempre più una polveriera che rischia di esplodere”.