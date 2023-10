Ex Ilva, cavi elettrici a contatto con l’acqua nella galleria allagata: “Rischiamo la folgorazione”

Genova. Cavi elettrici che scorrono in gallerie allagate e in alcuni momenti vengono sommersi dall’acqua, con pericolo di folgorazione per i lavoratori. Succede nell’acciaieria ex Ilva di Cornigliano, secondo l’ennesima denuncia inviata dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla direzione di Acciaierie d’Italia e, per conoscenza, al prefetto Renato Franceschelli e alla Asl 3.

“Ci risulta che la galleria 25 ha problemi di allagamento, in quanto circa da agosto 2023 ha una pompa di rilancio su due fuori uso – scrivono gli Rls -. In almeno un punto il pianale contenente i cavi in tensione (presumibilmente della media tensione) che attraversano la galleria risulta ammalorato, tanto che alcuni di essi scendono fino a poche decine di centimetri da terra e quindi, in certi momenti, vengono coperti dall’acqua“.

Le immagini mostrano chiaramente la situazione. “In tale ambiente di lavoro, gli addetti preposti ad intervenire in quelle condizioni vengono a nostro avviso esposti al rischio scivolamento e folgorazione – continuano i rappresentanti dei lavoratori -. Per ciò che ci risulta non esistono vie di fuga in caso di infortunio, malori o emergenze. Chiediamo quindi al datore di lavoro se sia stata fatta la necessaria valutazione del rischio e se sia stato predisposto un piano di emergenza per il suddetto ambiente”.

Una segnalazione che si aggiunge al già ricchissimo dossier degli orrori della fabbrica genovese. Meno di due settimane fa i lavoratori denunciavano il guasto di una gru-carroponte che rischia di mettere fuori uso l’intera produzione dello stabilimento. Sabato l’ennesimo deraglio di un carro sul decatreno dopo l’episodio analogo della settimana scorsa. Eventi che si aggiungono alla lunga lista di incidenti degli ultimi mesi e che spiegano il motivo per cui i sindacati parlano di una fabbrica che “cade a pezzi” in assenza di investimenti per la manutenzione e il rilancio.

Anche per questo venerdì a Roma i lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva manifesteranno sotto Palazzo Chigi per spronare il Governo a trovare soluzioni. Alcuni pullman partiranno anche da Genova. Ieri i sindacati hanno incontrato il prefetto per ribadire anzitutto che “servono investimenti per le manutenzioni e per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano nello stabilimento”, come ha ribadito la Fiom Cgil. Per la Fim Cisl “siamo ai minimi storici su tutto: produzione, manutenzioni, investimenti e questo genera l’aumento della cassa che è inaccettabile con la richiesta di acciaio del mercato e viene a mancare la sicurezza”. “Nessuno può negare l’importanza della siderurgia in questo Paese – ha detto Antonio Apa, coordinatore regionale della Uilm Uil – ma chiediamo anche la massima trasparenza negli accordi, che verranno firmati per tutelare l’occupazione e la produzione: non accetteremo che si giochi su 20mila posti di lavoro e sul futuro della siderurgia italiana”.