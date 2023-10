Ex Ilva, il sindaco Bucci: “Ora piano industriale, poi ragioniamo su aree dove possiamo creare 450 posti di lavoro”

Genova. “Ho sempre detto ai sindacati e anche al ministro Adolfo Urso che abbiamo subito bisogno del piano industriale di Acciaierie d’Italia perché vogliamo vedere come la fabbrica di Cornigliano può tornare attiva e a crescere”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, intervistato dall’agenzia Dire nel corso dell’evento “L’alfabeto del futuro” organizzato dal gruppo Gnv a Palazzo San Giorgio.

“Credo nell’acciaio e Cornigliano è una fabbrica importantissima dal punto di vista logistico- aggiunge il primo cittadino- all’investimento sul piano industriale, poi, va associato il numero di lavoratori che servono, che deve crescere dagli attuali 700. Dopodiché, vediamo quante aree sono necessarie per attuare il piano industriale: le aree in più possiamo riprenderle e darle ad altre aziende che possono impiegare nuovi lavoratori. Ad oggi, abbiamo circa 450 posti di lavoro che quelle aree possono fruttare, se si insediassero altre realtà”.

Il sindaco è intervenuto nel giorno della grande manifestazione a Roma dei lavoratori ex Ilva. Da Genova sono stati circa 300 i lavoratori arrivati in pullman da Genova. Sempre ieri i leader dei sindacati nazionali di Fiom, Fim e Uilm sono stati ricevuti dai capo gabinetto della premier Meloni, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del ministro degli Affari europei, Sud e Pnrr Raffaele Fitto e del ministro del lavoro Marina Calderone e all’uscita hanno annunciato un nuovo tavolo all’inizio di novembre, entro il 7.

I sindacati genovesi nel frattempo hanno ribadito la loro rabbia: “Diciamo basta a una situazione che vede i lavoratori prigionieri: non c’è un euro per la manutenzione, non c’è un euro di investimento, la sicurezza sta peggiorando. Serve che oggi il governo dia una risposta chiara per dare continuità a questi lavoratori che lottano per il loro salario e il loro futuro – ha detto Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom Cgil genovese -. Serve affrontare con tutti gli strumenti contenuti nell’accordo del 6 settembre 2018 la garanzia occupazionale e di reddito dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria. La siderurgia va salvata ora, prima che sia troppo tardi”.