Ex Ilva, Boccia: “Governo chiarisca cosa vuol fare per Cornigliano”

Roma. Il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, ha depositato ieri sera una interpellanza urgente al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, sottoscritta da tutto il gruppo Dem, nella quale si chiede di sapere, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno riguardato lo stabilimento di Taranto e Genova, quali saranno le azioni del governo.

“Corrisponde al vero che il ministro Fitto abbia sottoscritto, in luogo del ministro per le imprese e il made in Italy competente per materia, un Memorandum con l’AD di ADI e Arcelor Mittal – chiede il il Partito Democratico – e corrisponde al vero l’intenzione del Governo di voler procedere alla cessione delle quote pubbliche ad Arcelor Mittal, rinunciando al percorso finalizzato a portare Invitalia al 60 per cento del capitale di ADI; se intenda rendere pubblici i contenuti del Memorandum e quali siano le condizioni e le prospettive per ADI e la strategia che si intende mettere in atto, in assenza di un Piano industriale, per garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali di una realtà di importanza strategica per il Paese”.

Inoltre nell’interrogazione viene chiesto “Se sia intenzione del governo favorire la dismissione di altri importanti impianti siderurgici in Italia, a partire da quello di Piombino, e quali iniziative intenda adottare per fronteggiare la preoccupante situazione anche negli stabilimenti ex-Ilva di Genova Cornigliano e Novi Ligure, dove si è registrato anche recentemente il blocco delle produzioni e un aumento della cassa integrazione, effetto della mancanza di un piano industriale serio nonostante le ripetute dichiarazioni fatte a riguardo”.