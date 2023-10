Ex Ilva, anche i cantieri navali vogliono le aree di Cornigliano. Ennesimo incidente in fabbrica

Genova. Si fanno avanti altre aziende per accaparrarsi le aree dell’ex Ilva di Cornigliano, vincolate all’acciaio dall’accordo di programma del 2005, che tuttavia per la prima volta è stato messo in discussione dai sindacati dei metalmeccanici nell’ottica di salvaguardare anzitutto l’occupazione. A rivelarlo è il sindaco Marco Bucci a margine delle celebrazioni per il Giorno di Genova e di Cristoforo Colombo mentre i lavoratori preparano la grande manifestazione del 20 ottobre a Roma per chiedere un intervento del Governo in grado di garantire del futuro della siderurgia.

“Abbiamo già almeno cinque aziende che vogliono quelle aree per fare attività di tipo industriale e logistico, ma le manifestazioni di interesse stanno emergendo come funghi – rivela Bucci -. Addirittura abbiamo ricevuto richieste di altri cantieri navali o cantieri navali per il diporto e così via. Dovremo scegliere, ma è una bella situazione poter scegliere, no? Vuol dire che abbiamo tante possibilità. Quando parlo di allineamento vuol dire che tutti dobbiamo essere d’accordo, anche i sindacati, tutti vogliamo andare nella stessa direzione, questo è l’importante”.

Nel frattempo però in fabbrica si registra l’ennesimo incidente, denunciato dalla Rsu: due carri sono deragliati all’ingresso del decatreno. “Il giorno precedente abbiamo effettuato una riunione, su nostra richiesta, sullo stato delle linee ferroviarie, dei locomotori e dei carri. In questa riunione, per cui avevamo chiesto la presenza del direttore e del responsabile del personale che non si sono presentati, ci è stata illustrata la fotografia della situazione. Emerge una serie di richieste ed ordini di acquisto, ma nessuna indicazione chiara e definita sulle tempistiche di intervento, nessuna programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna certezza sull’arrivo dei ricambi”.

Oggi, “a conferma della gravità della situazione e come purtroppo era immaginabile, c’è stato un ennesimo deraglio proprio sulla linea ferroviaria che conduce al decatreno i carri con i coils crudi da lavorare – riferiscono i lavoratori -. Tale deraglio ci risulta essere avvenuto per la pessima condizione delle ruote dei carri, tanto che si sta valutando l’opportunità di dismetterne almeno parzialmente l’uso per alimentare l’impianto. Il recente fermo della gru-carroponte DT3 ha già costretto a elaborare un metodo alternativo per alimentare il magazzino, ovvero attraverso gli autotreni. Ma anche questa attività risulta ingestibile. Siamo attualmente nell’incertezza di una procedura per gestire l’alimentazione dei coils crudi per il decatreno” che – ricordano – “è il cuore dello stabilimento di Genova Cornigliano, senza il quale tutte le altre linee a valle si fermerebbero. Siamo molto preoccupati – concludono i delegati – per la situazione ingestibile che si sta venendo a creare e per l’assenza di risposte ed attenzione da parte dell’azienda”.

Oggi a Roma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, il sindaco di Genova Marco Bucci (in collegamento) e l’assessore comunale Pietro Piciocchi hanno incontrato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, riportandogli l’esito del confronto avuto a Genova il 4 ottobre con i sindacati confederali e di settore in merito alla vertenza ex Ilva. “Al ministro – si legge in una nota della Regione – è stata ribadita l’assoluta urgenza di arrivare ad interventi duraturi, credibili e solerti per la stabilità e il futuro dell’azienda. Il ministro ha compreso la preoccupazione delle istituzioni e degli stessi sindacati assicurando che sono in corso trattative e che sono al vaglio anche possibili soluzioni, nell’assoluta consapevolezza da parte del governo della necessità di non pregiudicare la produzione dell’acciaio nel nostro Paese. Il ministro Urso ha anche assicurato che terrà sindacati e istituzioni costantemente informati sull’evolversi della situazione”.

“Nell’ambito della filiera dell’acciaio, l’ex Ilva costituisce ancora oggi un tassello indispensabile e strategico per una nazione industrializzata, oltreché un punto di possibile sviluppo. Abbiamo apprezzato le parole del ministro Urso, che ringraziamo per la sempre attenta disponibilità e la concreta capacità di analisi con cui ha ribadito la necessità di mantenere questa vocazione industriale, che caratterizza in maniera forte il tessuto economico del Paese – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti -. Continua però ad essere fonte di preoccupazione la scarsa trasparenza, oramai di lunga data, dell’azionista di maggioranza nel condividere ed esplicitare progetti industriali e di investimento. Ci auguriamo che il difficile lavoro di tessitura che da mesi impegna il governo possa presto concretizzarsi in soluzioni positive per la Liguria e l’Italia intera, salvaguardando e rilanciando impianti e occupazione”.

Il 16 ottobre ci sarà un incontro coi sindacati in Prefettura. Stamattina a Cornigliano si è tenuta l’assemblea di fronte alla portineria dello stabilimento. “La cosa più importante – ha spiegato Armando Palombo, coordinatore Rsu Fiom Cgil – è che tutti i lavoratori e tute le sigle sindacali sono unite nel portare questa protesta a Roma. Siamo di fronte a una partita molto importante di una vertenza lunga almeno 4 anni e andiamo a Roma, a Palazzo Chigi, per sollecitare un governo, ma anche quelli precedenti, che per troppo tempo è stato silente, e non voglio pensare che il silenzio sia complice di questa realtà. Di fatto gli impianti si stanno spegnendo e vogliamo dare un segnale”.

“Quello che si percepisce è un abbandono totale, una politica industriale totalmente assente – aggiunge Nicola Appice, coordinatore Rsu di Fim Cisl – e quindi l’idea è di andare a dare una svegliata a chi dovrebbe prendere decisioni, e ancora non le prende. Siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno”.

“Bisogna ‘togliere le chiavi’ a questa multinazionale che non è venuta ad investire in Italia – conclude Fabio Ceraudo, Rsu Usb – ma che è venuta a spegnere l’industria siderurgica italiana, che è inaccettabile. Il governo deve entrare al più presto nella governance, con il 60%, per evitare che non dove ti un problema sociale, visto che già adesso ogni giorno si rischia di perdere la vita in fabbrica”.