Ex Ilva, 300 lavoratori da Genova a Roma per difendere la fabbrica: “Ora basta parole”

Genova. Sono circa 300 i lavoratori dell’ex Ilva partiti in pullman da Genova per unirsi alla manifestazione nazionale a Roma coi lavoratori di tutti gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia. Sciopero di 24 ore complessive e corteo da piazza dell’Esquilino a piazza Santi Apostoli “per il lavoro, la salute, la sicurezza ed il futuro dell’ex Ilva”. In tutto oltre un migliaio i lavoratori scesi in piazza.

“Vogliamo un segnale forte del governo. Basta parole, ci vogliono atti concreti per il rilancio della siderurgia in questo Paese, un settore strategico e importantissimo – attacca Christian Venzano, segretario generale della Fim Cisl Liguria -. Sono state disattese tutte le cose dette otto mesi fa, siamo ai minimi storici della produzione, ai minimi storici degli investimenti, ai minimi storici della manutenzione mettendo a rischio anche la sicurezza dei lavoratori, in un momento in cui il mercato tira. Questo è inaccettabile: vogliamo un piano industriale, un rilancio e basta accordi segreti tra pubblico e privato.

“Diciamo basta a una situazione che vede i lavoratori prigionieri: non c’è un euro per la manutenzione, non c’è un euro di investimento, la sicurezza sta peggiorando. Serve che oggi il governo dia una risposta chiara per dare continuità a questi lavoratori che lottano per il loro salario e il loro futuro – fa eco Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom Cgil genovese -. Serve affrontare con tutti gli strumenti contenuti nell’accordo del 6 settembre 2018 la garanzia occupazionale e di reddito dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria. La siderurgia va salvata ora, prima che sia troppo tardi”.

In mattinata il Governo ha convocato i sindacati. I leader di Fim, Fiom e Uilm sono giunti a Palazzo Chigi per essere ricevuti dai capo gabinetto della premier Meloni, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del ministro degli Affari europei, Sud e Pnrr Raffaele Fitto e del ministro del lavoro Marina Calderone.

guarda tutte le foto 8



Ex Ilva, 300 lavoratori da Genova a Roma per difendere la fabbrica: “Ora basta parole”

Nel frattempo un gruppo di lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, aderenti al sindacato Usb (che non ha proclamato lo sciopero), ha bloccato l’autostrada Roma-Napoli all’altezza dell’area di servizio Frascati Est. Il sindacato chiede un immediato intervento “da parte della presidente Meloni e del ministro Urso, che vengano finalmente ad ascoltare i lavoratori dell’ex Ilva e che le facciano proprie, terminando le trattative con soggetti privati che non hanno altro interesse che speculare sulle vite dei tarantini e dei lavoratori”. Il blocco è stato tolto dopo un quarto d’ora.