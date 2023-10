Europei 2032 a Italia e Turchia, si giocherà in cinque stadi. Speranze al lumicino per il Ferraris

Nyon. L’Europeo 2032 è stato assegnato a Italia e Turchia. Oggi l’Uefa, riunita a Nyon, ha approvato la candidatura che era del resto unica.

L’Europeo 2028 è stato assegnato a Regno Unito – Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord – e Irlanda, anche in questo caso candidate uniche.

“Euro 2032 assegnato anche all’Italia rappresenta una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell’appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell’evento – ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abod, riportato dall’Ansa − buon lavoro alla Figc alla quale daremo tutto il nostro supporto per contribuire a organizzare questo affascinante avvenimento, del quale non sfuggono i positivi impatti che avrà dal punto di vista turistico, ma che ci auguriamo possa, prioritariamente, contribuire al miglioramento delle relazioni politiche a beneficio della pace”.

Sono cinque gli stadi che saranno il teatro delle partite e l’incognita ristrutturazioni o costruzione di nuovi impianti potrebbe influenzare parecchio la decisione. L’unico certo sembra essere l’Allianz Stadium della Juventus a Torino, che è il più recente. Genova si era candidata insieme ad altre città in aggiunta a Roma e Milano: Verona (Stadio Bentegodi), Bologna (Dall’Ara), Firenze (Franchi), Napoli (Maradona), Bari (San Nicola) e Cagliari (Nuovo Sant’Elia). Firenze e Bologna hanno già un progetto avanzato.

L’Italia avrà tempo fino al 1° ottobre del 2026 per definire e progettare i cinque stadi italiani ed entro il 31 marzo 2027 dovranno iniziare i lavori.

I lavori di ristrutturazione del Ferraris, prospettati da tempo, si sono bloccati prima causa Covid, poi collegati alle difficoltà economiche delle due squadre prima che arrivassero i nuovi proprietari (e per la Sampdoria restano ancora da superare), visto che pur essendo di proprietà comunale, dal 2016 è in gestione alla società Luigi Ferraris srl, posseduta dai due club. La riduzione della capienza a 33 205 spettatori causa dell’ampliamento della Tribuna stampa non è di sicuro un vantaggio.