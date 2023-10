Erzelli, in manovra 120 milioni per il nuovo ospedale. Partenariato pubblico-privato, in campo Cdp

Genova. “Nella prossima manovra economica il Governo finanzierà con altri 120 milioni di euro in sei anni il progetto Erzelli riconoscendo la strategicità e organicità di un progetto complesso ad alto valore aggiunto in cui trovano ospitalità in modo integrato sia la scuola politecnica universitaria che un centro di medicina computazionale per una sanità di eccellenza a livello nazionale”.

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Giovanni Toti che definisce “un importante risultato per la Liguria” l’indicazione che arriva dalla prossima finanziaria e che fa seguito alle interlocuzioni istituzionali avviate nelle ultime settimane a tale proposito.

“Il progetto Erzelli, che l’anno scorso per la parte medica è stato inserito come progetto bandiera per il Pnrr – aggiunge Giovanni Toti – vive così un ulteriore momento di rafforzamento. Con questo nuovo riconoscimento la collina del ponente genovese diventerà a tutti gli effetti a livello nazionale un riferimento high tech che coniugherà salute e tecnologie. Si potrà quindi completare la costruzione del nuovo politecnico e al contempo dare gambe alle strutture sanitarie e alla ricerca traslazionale”.

In merito alla progettualità la Regione evidenzia che “nell’agosto scorso è stato approvato un protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti che ha come oggetto la cooperazione istituzionale finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria: nell’ambito di questa cooperazione, Cdp potrà fornire qualificato supporto tecnico e consulenziale specialistico anche per l‘individuazione della modalità più idonea per la realizzazione del centro di medicina computazionale“.

Rimarrebbe comunque in piedi l’ipotesi di coinvolgere i privati con una forma di partenariato per la costruzione del nuovo ospedale. La Regione ha già ricevuto una lettera di intenti da Ght, la società proprietaria delle aree, atto al quale potrebbe seguire la presentazione di un progetto con la partenza delle procedure di evidenza pubblica. Ma a fare questa valutazione sarà proprio Cdp.

L’ospedale del Ponente era stato inserito nel progetto-bandiera per il centro nazionale di medicina computazionale e tecnologica, finanziato con 405 milioni di euro complessivi di cui 280 milioni di euro da Inail destinati proprio all’ospedale, altri 65 milioni di euro garantiti dal Pnrr e 60 milioni di fondi ex articolo 20 per le dotazioni tecnologiche e gli arredi. Cifre e termini fissati in un protocollo d’intesa tra il ministero per gli Affari regionali e le autonomie, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e della ricerca e la Regione stessa.

Negli ultimi mesi, però, erano aumentati i dubbi sui tempi necessari per l’erogazione del finanziamento immobiliare da parte di Inail che dovrebbero coniugarsi alle scadenze strettissime del Pnrr, fissate al 2026. Soldi che, in questo caso, verrebbero reinvestiti sempre sulla sanità ligure, ma non su Erzelli. E così si era (ri)aperta un’altra strada, quella del partenariato pubblico-privato, che non riguarderebbe l’intero progetto-bandiera ma solo la parte relativa alla costruzione dell’ospedale: in ogni caso è il capitolo più sostanzioso. Sono invece blindati i 65 milioni del Pnrr e gli ulteriori 120 milioni che arriveranno con questa manovra.

Secondo le previsioni della Regione, il nuovo ospedale avrà 572 posti letto, di cui 430 per acuti e 128 di riabilitazione con impiego di ausili robotici. A questi si aggiunge la componente scientifica con il centro di ricerca traslazionale, i centri servizi, il centro per la validazione e produzione di terapie avanzate, oltre all’officina di sperimentazione prototipi e sviluppo modelli computazionali e tecnologici. Ci saranno almeno 83mila metri quadrati per la parte ospedaliera, circa 16mila metri quadrati per l’area di ricerca e circa 4mila metri quadrati per l’officina di sperimentazione prototipi e sviluppo dei modelli computazionali e tecnologici, per un totale di 103mila metri quadrati.