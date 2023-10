Entroterra e assenza segnale, Garibaldi (Lega): “Tavolo di lavoro di Regione Liguria con gestori telefonici”

Genova. “E’ necessario dotare di copertura del segnale telefonico l’area del Monte Penna nel Parco dell’Aveto, nell’entroterra chiavarese, installando un nuovo ripetitore. In aula ho discusso la mia interrogazione su questo importante tema, che riguarda tutti e purtroppo è di estrema attualità, visto che proprio l’altro giorno è successa un’altra tragica disgrazia in Val d’Aveto”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi. “Ringrazio l’assessore e vicepresidente Alessandro Piana per la massima disponibilità dimostrata, il quale ha spiegato che la stessa situazione si riscontra anche in altre realtà delle nostre province. Pertanto, ho già preparato un ulteriore ordine del giorno, che sarà discusso nel prossimo consiglio regionale utile, per istituire un tavolo di lavoro con i tre assessorati di Protezione civile, Montagna, Digitalizzazione, e i gestori di telefonia mobile al fine di individuare un piano di interventi concreti e risolvere al più presto possibile questa problematica in tutto l’entroterra ligure”.

“Infatti, in particolari circostanze di emergenza l’assenza del segnale telefonico rende estremamente difficoltoso il lavoro delle squadre di soccorso e non si può trascinare oltre la risoluzione di questo problema. Inoltre, la copertura del segnale darà anche un servizio al territorio per ridurre i disagi dei residenti e delle attività commerciali e imprenditoriali che operano in quelle zone”.