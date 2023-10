Ennesima rissa su un bus Amt dopo una notte senza regole: “È una vera emergenza sociale”

Genova. Ennesima rissa a bordo di un mezzo Amt. È successo questa mattina verso le 5.00 a bordo di un bus della linea 37 in direzione via dei Platani.

A segnalarlo è Roberto Piccardo, segretario generale della Fna Ugl Liguria. Secondo quanto riportato, l’autista ha fermato la corsa in attesa delle autorità, circa 10 minuti, poi si sono allontanati tutti e il bus ha ripreso la corsa dopo aver avvisato la centrale operativa.

Solo ieri un sindacalista della Cub denunciava, con tanto di video, il gesto vandalico avvenuto a bordo di un bus della linea 1 dove alcuni giovani hanno spaccato il vetro di un finestrino prima di darsi alla fuga anticipando l’arrivo delle forze dell’ordine.

“Nel nostro consueto giro serale di questa notte abbiamo nuovamente constatato il degrado presente sui bus, gente maleodorante, ubriachi, chi dorme fino al rientro del mezzo in deposito con evidenti difficoltà per gli autisti a svegliarli, un numero impressionante di ragazzi che fumano sui mezzi. Non parliamo dello stato in cui rientrano i bus: bottiglie, cartacce, mozziconi, resti di cibo. Abbiamo inoltre visto utenti provocarsi e spintonarsi”, prosegue Piccardo.

Né la Ugl né la Cub hanno firmato il recente accordo sulla sicurezza sottoscritto invece con Amt dalle sigle di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Cisal: “È in atto una vera e propria emergenza sociale, servono azioni straordinarie per una situazione straordinaria – prosegue Piccardo -. Certi che l’assessore alla sicurezza e le forze dell’ordine facciano tutto quello che è nelle loro possibilità, chiediamo fondi straordinari per implementare gli organici, troppi fatti gravi: risse, accoltellamenti, rapine, tutto all’ordine del giorno. Per la sicurezza a bordo servono risorse aggiuntive, finalizzate a create un reparto destinato unicamente a verifiche a bordo dei mezzi. Le nostre soluzioni a molte di queste tematiche sono restate inascoltate. Nella nostra prossima azione organizzeremo un presidio atto ad attirare l’attenzione dovuta alle problematiche della categoria. Autisti che devono passare intere giornate in rimessa per vedersi riconosciuto un giorno di festa. Ogni hanno guasti ai climatizzatori con evidenti disagi”.

“Come è possibile con un’amministrazione attiva come l’attuale, che fa investimenti mai visti per il trasporto pubblico che lo stato delle cose in azienda sia così discutibile?”, si chiede Piccardo che poi ricorda i tanti problemi sul tavolo: “Gli autisti lavorano con i propri abiti perché non hanno più capi aziendali, gli operai non hanno tutti gli strumenti necessari per fare le lavorazioni, non arrivano i ricambi per i mezzi, non si riesce a gestire le ditte esterne affinché le pulizie sui mezzi e nei bagni aziendali siano appropriate. I verificatori e addetti alla sosta appiedati a causa della mancanza di auto, poi c’è un piazzale pieno di vetture inutilizzate. Autisti costretti a lavorare su bus vecchi che perdono i pezzi, con tempi di percorrenza inadeguati, chioschi aziendali fatiscenti così come i servizi igienici, dove esistono. Addirittura i conducenti si scambiano i bus al capolinea perché troppi sono fermi in attesa di ditte esterne per garanzie o per mancanza pezzi.

