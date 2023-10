Elicottero precipita nei boschi tra Liguria e Toscana, morta la pilota di 28 anni

Liguria. E’ Naomi Maiolani, 28 anni, la vittima dell’incidente di elicottero avvenuto intorno alle 13 di oggi, venerdì 27 ottobre, nei boschi tra Liguria e Toscana, in Lunigiana. La giovane donna era alla guida del velivolo, di proprietà di una ditta della Valtellina. L’elicottero, decollato dall’Isola d’Elba era infatti diretto a Sondrio.

Lo schianto, a cui è succeduto un incendio, è avvenuto tra Ortonovo (La Spezia) e Fontia (Carrara) in un’area boscosa dove sono presenti anche tralicci, in via Calissari. Si tratta di un’area non accessibile poiché vicina a un radar militare.

Ancora da capire cosa possa avere provocato l’incidente ma alcuni testimoni, residenti nella zona, hanno affermato di avere sentito un rumore strano di motore prima di quello dello schianto e di avere realizzato che si trattava di un elicottero caduto.

L’elicottero era un Ecureuil B3, un monomotore. A bordo soltanto la pilota, Naomi Maiolani, originaria di Faenza, in Emilia Romagna.

I vigili del fuoco della Liguria e della Toscana, con il soccorso alpino, dopo aver spento le fiamme si sono adoperati per alzare il velivolo e recuperare il cadavere, rimasto sotto. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.