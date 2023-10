Edilizia Acrobatica, inizia l’era di Anna Marras: la nomina dopo la scomparsa di Riccardo Iovino

Genova. EdiliziAcrobatica S.p.A., società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi e altre strutture architettoniche, quotata sul segmento Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEAC), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha confermato e ampliato al nuovo amministratore delegato Anna Marras tutti i poteri operativi e gestionali al fine di garantire una totale continuità nel percorso di crescita e internazionalizzazione del Gruppo, a seguito della scomparsa del fondatore Riccardo Iovino, oltre a quelli di cui la stessa era già titolare alla data odierna per effetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 3 maggio 2023 e poi successivamente del 27 settembre 2023.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, previa approvazione da parte del Collegio Sindacale, per cooptazione ai sensi dello statuto sociale e dell’articolo 2386 del codice civile, il Dr. Tino Seminara, figura di alto profilo, già da tempo manager del Gruppo, che ne conosce bene le dinamiche interne, quale nuovo amministratore non esecutivo, con efficacia dalla data odierna e fino alla prossima Assemblea degli azionisti, che sarà chiamata a deliberare, inter alia, in merito alla conferma dell’amministratore cooptato.

“Sono parte integrante di Acrobatica dal 2007 – ha dichiarato Anna Marras – e in 16 anni mi sono occupata sempre sia della parte relativa alle risorse umane sia della parte amministrativa e finanziaria del Gruppo della cui crescita sono sempre stata co-responsabile insieme a Riccardo Iovino. Questa nomina, di fatto, non cambia la mia operatività all’interno di Acrobatica che continuerà il proprio percorso di crescita, diversificazione del business e internazionalizzazione supportata da quello stesso management che ne ha favorito lo sviluppo in questi anni. Gli obiettivi fissati dal piano strategico non cambiano perché a raggiungerli saranno le medesime persone con le quali li abbiamo condivisi all’inizio del 2023. Così pure come non cambiano le strategie di crescita ed espansione internazionale che, proprio di recente, ci hanno portato ad inaugurare il nostro primo point monegasco e ad essere presenti su un mercato dal grande potenziale quale è quello degli Emirati Arabi e dell’Arabia Saudita. Sono inoltre davvero felice dell’ingresso di Tino Seminara all’interno del Consiglio di Amministrazione, già Dirigente all’interno del Gruppo, con una pluriennale esperienza in società multinazionali, che recentemente ha permesso alla Società Acrobatica Energy, nel suo secondo anno di attività, di generare ricavi per oltre 15 milioni di Euro nel solo primo semestre”. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto ad approvare il bilancio di sostenibilità relativo al 2022, che verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Gruppo.