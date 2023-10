Eccellenza, l’Arenzano vince ancora: 2 a 1 sul campo del Pietra Ligure

PIETRA LIGURE – ARENZANO 1-2

[p.t. 29° Rezi (A), 46° Tona (P), s.t. 23° L. Damonte (A)]

L’ultima grossa occasione su un traversone da sinistra è per Mehmetaj che di testa non impatta bene e non trova la porta. Finisce col successo dell’Arenzano per 2 a 1.

Il Pietra ci prova fino alla fine. Un cross di De Boni da destra non viene raccolto da nessuno. Stessa sorte per altri due cross da destra.

Al 49° punizione calciata in mezzo da Rovere, messa sul fondo.

Cartellino giallo per mister Cocco.

Corner per il Pietra, proteso in avanti alla ricerca del pari. Palla fuori area, il tiro di Anich è respinto.

Sei minuti di recupero.

Al 44° entra Mehmetaj e De Boni al posto di Andreetto e Guaraglia. Tra gli ospiti Al. Damonte col 17 per L. Damonte.

La punizione, calciata da Rovere, è sulla barriera. Ma l’arbitro concede una nuova punizione qualche centimetro più avanti. Pure Anich spara sulla barriera.

Al 38° cartellino giallo a Bruzzone. Un minuto dopo lo stesso Bruzzone atterra Rovere. Seconda ammonizione e anche l’Arenzano è in dieci.

Al 37° Rovere calcia in porta da posizione defilata, respinge Porta.

Entra Pescio al posto di Pili.

Al 36° L. Damonte riesce a girarsi in area e conclude sul secondo palo, a lato di poco.

Al 33° destro centrale di L. Damonte, sicura la presa di Vernice.

Al 29° in campo Lagorio al posto di Pellicciari.

Al 26° L. Damonte in area nel tentativo di rinviare colpisce Tona: calcio di rigore. Porta para la conclusione di Ayalas indirizzata alla sua sinistra.

La reazione immediata del Pietra è in una punizione messa in area, testa di Anich, sul fondo.

Al 23° l’Arenzano torna in vantaggio. Azione prolungata col giro palla finché non riceve L. Damonte che si inventa un tiro di precisione che sorprende Vernice infilando la sfera nell’angolo alto alla sua sinistra. 1 a 2.

Al 19° Al. Damonte col numero 16 prende il posto di Cicirello. Nel Pietra al 20° Anich al posto di Gasco.

Al 16° sinistro da fuori area di Lupi, palla sul fondo.

Al 13° secondo cambio nell’Arenzano, entra Risso per Bruzzone.

Al 12° rapida ripartenza del Pietra, sulla destra Dominici avanza palla al piede e serve al centro Rovere che, pur contrastato, riesce a deviare verso la porta, Porta blocca a terra.

Al 10° cartellino giallo per Rovere.

Al 9° punizione di Rovere, in area Tona impatta di testa ma è contrastato e Porta fa sua la sfera.

Al 7° palla da Pellicciari sulla sinistra per Bruzzone, cross per la testa di Rezzi, palla sopra la traversa.

Al 6° il neo entrato Barisone prova il sinistro, tiro smorzato e Vernice blocca.

Secondo tempo. Tra gli ospiti c’è J. Lupi al posto di Barisone.

Il primo tempo si chiude sul risultato di 1 a 1.

Il Pietra chiude in attacco con un corner che non dà frutti.

Al 46° i padroni di pareggiano. Lancio in area, sponda di Dominici di petto e Tona col destro mette la palla in rete alla sinistra del portiere. 1 a 1

Quattro minuti di recupero.

Al 44° palla da Cicirello a Rezi, chiuso in angolo. Sul corner nulla di fatto.

Al 41° una manovrata azione dell’Arenzano porta Rezi alla conclusione dal semicerchio dell’area, alta di poco.

Al 38° punizione scodellata in area da Rovere, deviata in angolo, ma il guardalinee ravvisa un fallo in attacco.

Al 36° Arenzano pericoloso. Cicirello triangola con Pellizzari e nell’area piccola con la punta calcia a rete, fuori di poco alla sinistra di Vernice.

Al 32° l’arbitro si consulta a lungo con un suo collaboratore e poi estrae il cartellino rosso ai danni di Insolito. Pietra Ligure in dieci uomini.

Al 29° Arenzano in vantaggio. Cross teso di Padovan dalla sinistra, Rezi dal limite gira a rete e insacca. 0 a 1.

Al 27° Dominici serve in area Rovere, Padova lo chiude in angolo. Sugli sviluppi del corner palla messa fuori, Guaraglia calcia a rete, Porta blocca.

Le due squadre mostrano di equivalersi; entrambe faticano ad andare al tiro.

Al 20° pericolosa incursione di Bruzzone sulla sinistra, la difesa locale sventa in qualche modo con Vernice che allontana.

Al 14° Porta in uscita si scontra con Padovan. L’arbitro sospende il gioco. Entrambi riprendono.

Al 9° Rovere ha spazio per il tiro, il suo rasoterra si spegne sul fondo. Un paio di minuti più tardi Guaraglia spara alto col mancino.

All’8° bell’assist in piena area di Cicirello per Rezi, il suo tiro è respinto. L’azione prosegue, cross sul secondo palo per Barisone che di testa da posizione defilata manda alto.

Al 6° Insolito prova il sinistro da fuori, alto.

Biancocelesti schierati col 3-4-1-2, ospiti col 4-3-3.

Si parte alle 15,04. Pietra sostenuto da un colorato e rumoroso gruppetto di tifosi. Più di duecentocinquanta gli spettatori presenti.

Matteo Cocco schiera il Pietra Ligure con Vernice, Andreetto, Pili, Ayalas, Tona, Insolito, Dominici, Rovere (cap.), Guaraglia, Odasso, Gasco.

A disposizione: Duberti, Lufi, Puddu, Mehmetaj, Anich, Pescio, Melegazzi, Franco, De Boni.

Alberto Corradi manda in campo l’Arenzano con Porta, Barisone, L. Damonte, Calcagno, Pirozzi (cap.), Padovan, Bruzzone, Al. Lupi, Rezi, Pellicciari, Cicirello.

In panchina: Gravano, Biancato, Vierci, Pesenti, Al. Damonte, Al. Damonte, Lagorio, J. Lupi, Risso.

Arbitra Rodolfo Corellino della sezione di Genova, assistito da Federico Di Benedetto (Novi Ligure) e Giorgio Galante (Genova).

Per la quarta giornata del campionato di Eccellenza, al De Vincenzi, si affrontano Pietra Ligure e Arenzano. I biancocelesti, dopo il brillante esordio in Coppa Italia, non sono ancora riusciti a vincere in campionato, dove hanno ottenuto una sconfitta e due pareggi. Percorso inverso per la squadra ospite, eliminata dalla Coppa ma poi protagonista di un ottimo avvio di campionato con 7 punti conquistati nelle prime tre gare che ne fanno attualmente la terza forza del torneo.