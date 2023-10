Dylan Penn, visita lampo a Genova: la figlia di Sean Penn e Robin Wright a spasso per i vicoli

Genova. Jeans e maglietta, ai piedi scarpe da ginnastica: Dylan Penn, la figlia degli attori statunitensi Sean Penn e Robin Wright, ha scelto un look informale (oltre che un inconsapevole omaggio alla tela celebrata proprio in questo fine settimana) per una visita lampo a Genova.

La 32enne, anche lei attrice, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae a spasso per i vicoli del centro storico: immortalata in via David Chiossone mentre guarda lo schermo dello smartphone, ha corredato la foto dal commento “18 ore a Genova”.

Mistero sul motivo della sua presenza in Liguria: non è chiaro se sia arrivata per motivi di lavoro o di svago, e nelle storie, dove ha condiviso anche un’altra foto in cui si vede alle sue spalle parte del porto della città, non ha fornito altri dettagli.