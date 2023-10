Due azzurre al Cus Genova Rugby: Anfosso e Mondino nuovamente in Nazionale U18

Genova. Ancora soddisfazioni in Azzurro per il CUS Genova. Convocazione in Nazionale Femminile U18 di rugby per Siria Anfosso e Elisa Mondino, atlete provenienti dal Rugby Vallecrosia e arrivate da poco in biancorosso per affrontare il campionato di Serie A.

Le due rugbiste saranno dunque presenti al Raduno della Nazionale Femminile U18 a Rimini tra il 27 e il 29 ottobre, sotto la guida dallo staff tecnico capitanato da Diego Saccà, Responsabile Tecnico del Raduno. Il tutto dopo la loro precedente convocazione per l’Allenamento Area Nord Ovest a Parabiago destinato alla leva 2006 e della successiva convocazione in Nazionale U18 alla Cittadella del Rugby di Parma di poco più di un mese fa.

Per quanto riguarda il loro impegno in campionato, sarà Domenico Grassotti a guidarle in questa nuova avventura, intrapresa dal CUS Genova Rugby anche grazie alla collaborazione di più società in Liguria. L’esordio è previsto per domenica 29 ottobre allo Stadio Venegoni-Marazzini contro il Rugby Parabiago alle 14:30.

Nell’anno solare 2023 sono sei gli atleti cussini che hanno vestito la maglia azzurra: Davide Costa, Chiara Smeraldo e Riccardo Berrino del CUS Genova Atletica, mentre Viola Bernuzzi e, per l’appunto, Siria Anfosso ed Elisa Mondino del CUS Genova Rugby. Sette gli atleti se si considera anche la convocazione di Davide Cantore nel rugby a 13 della FIRL, non affiliata però al CONI.