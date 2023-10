Venti dosi di cocaina nascoste sotto una saracinesca, due arresti per spaccio in via San Luca

Genova. Cinque arresti per spaccio e nove denunce nel fine settimana nell’ambito dei controlli intensivi dei carabinieri nel centro storico di Genova e a Sampierdarena: con l’utilizzo di pattuglie del Nucleo Radiomobile, delle Stazioni e del personale del Reggimento Lombardia sono state controllate circa 300 persone.

Due ventenni del Gambia, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo un pedinamento nei vicoli, in via San Luca, i due sono stati sorpresi mentre cedevano cocaina a un 40enne italiano. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 100 euro, provento dell’illecita attività.

Nel medesimo contesto i militari hanno recuperato, nascoste sotto una saracinesca, oltre 20 dosi di crack e cocaina. L’acquirente, sarà segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacente.

Arrestato dai carabinieri anche un italiano di 35 anni con pregiudizi di polizia e un ecuadoriano di 45 anni a seguito delle reiterate violazioni delle disposizioni restrittive cui erano sottoposti rispettivamente per reati in materia di sostanze stupefacenti e per la misura cautelare dell’avvicinamento all’ex convivente.

Infine durante la notte scorsa, nel corso di un controllo a un esercizio pubblico in via della Maddalena, è stato arrestato un cittadino senegalese di 40 anni con pregiudizi di polizia, poiché ricercato per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, dovendo scontare una pena detentiva di 6 mesi di reclusione. L’uomo è stato portato in carcere a Marassi.