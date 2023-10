Spacciatore fermato a Staglieno: in casa 150 dosi di crack pronte per essere vendute

Genova. Un’operazione condotta dal Gocs (Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti) della polizia locale ha portato all’arresto di un uomo senegalese trovato in possesso di sostanze 23 dosi di crack, per un totale di circa 20 grammi.

Già sospettato per attività di spaccio, è stato fermato dagli agenti Gocs in via Montaldo mentre si recava in centro storico, poi e condotto dagli agenti nella sua abitazione dove sono stati trovati oltre 2.000 euro in contanti, 300 grammi di cocaina e più di 150 dosi di crack.

Durante un controllo su un veicolo in via Sardorella, la pattuglia Aquile RSU (Reparto Sicurezza Urbana) della polizia locale ha fermato un uomo di nazionalità gabonese privo di documenti, il quale ha poi dichiarato di essere evaso dagli arresti domiciliari con controllo elettronico.

Gli agenti si sono quindi recati nell’abitazione dell’uomo, a Sampierdarena, dove era presente una pattuglia dei carabinieri allertata dall’allarme del braccialetto elettronico, che era stato tagliato di netto. Nell’abitazione è stata trovata anche una carta di identità francese intestata a una terza persona, che il soggetto intendeva utilizzare per allontanarsi dall’Italia.

Spiegata la situazione i carabinieri hanno passato le incombenze agli agenti del RSU, che hanno proceduto all’arresto dell’uomo, il quale verrà processato domani per direttissima. «Ringrazio la polizia locale per la costante attività di presidio del territorio. Un lavoro puntuale, che impegna gli agenti in tutta la città anche in indagini complesse, che richiedono tempo e impegno» ha commentato l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.