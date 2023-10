Doppio pari per Park Tennis Genova: in A1 maschile con Siracusa e A2 femminile con Baratoff

Genova. Due pareggi combattutissimi per il Park Tennis Genova nella seconda giornata dei campionati di A1 maschile e A2 femminile.

Dopo il 3-3 casalingo contro Crema (oggi vincente 5-1 in casa con TC Italia Forte dei Marmi), arriva un nuovo 3-3 per i gialloblù. Risultato ottenuto in rimonta dal team di Gianluca Naso, sotto 3-0 alla conclusione dei primi 3 singolari e poi capace di giocare con grande cuore in funzione del raggiungimento di un preziosissimo punto.

I primi due match durano oltre due ore. Matteo Viola parte bene e vince il primo set 6/3 ma poi deve arrendersi ad Antonio Caruso (1/6 3/6). Luigi Sorrentino mette subito il turbo (6/0), poi il secondo set è ricco di colpi di scena: Antonio Massara riesce a spuntarla al tie break (7/6). Il terzo set vede emergere il tennista siracusano con il punteggio di 6/2. Nel terzo incontro Alessandro Ceppellini cede 6/0 6/1 ad Alessandro Ingarao, nel quarto è Gianluca Mager a riaccendere la speranza di lasciare Siracusa imbattuti come auspicato da capitan Naso alla vigilia. Mager cede 5/7 il primo set contro Pedro Barreiro Cardoso De Sousa ma poi riprende in mano la sfida e affonda i colpi: l’equilibratissimo secondo set si chiude al tie break 7/6 (4), il terzo vede il matuziano esercitare la sua supremazia 6/3.

Il Park fa quadrato e prepara i doppi. Di nuovo in campo le due coppie in grande spolvero contro Crema. Mager e Viola, già vincenti una settimana fa, confermano il loro grande affiatamento e battono Massara e Caruso con il punteggio di 7/5 e 6/2. Ceppellini e Sorrentino perdono il primo set 4/6 ma reagiscono con forza e compattezza vincendo il secondo set per 6/3. Il supertiebreak è una favola: i genovesi, nonostante l’ambiente caldo con il grande apporto del tifo siciliano, impongono il loro tennis e si portano prima sul 7/1 e poi sull’8/2. Ingarao e Cardoso De Sousa non si danno per battuti e si portano prima sull’8/6 e poi annullano due dei tre match point Park. Non il terzo, però, e così Ceppellini e Sorrentino possono chiudere la partita sul 10-8 e con un grande abbraccio. Massima gioia per il team Park per questa grande rimonta. Ora il girone 1 è condotto con 4 punti da Crema, poi Forte dei Marmi (3), Park (2) e Siracusa (1).

Dopo il rotondo 4-0 rifilato a Stampa Sporting nella prima uscita stagionale, il Park Tennis Genova chiude il secondo match interno consecutivo in A2 Femminile con un pareggio per 2-2 contro il TC Baratoff di Pesaro.

In un’ora e 22 minuti, con il punteggio di 6/4 6/2, Costanza Traversi prevale su Ilary Pistola. Cristiana Ferrando vince agevolmente (6/1) il primo set contro Jacqueline Cabaj Awad per poi resistere al ritorno della svedese e a far suo il match al tie break. Finisce 6/1 7/6 (4) dopo un’ora e 48 minuti. Parte bene Lucia Gaio con l’affermazione nel primo set (6/3) contro Anna Pierini, brava a reagire a ribaltare la situazione dapprima vincendo 6/4 il secondo set e poi accelerando nel terzo (6/3). La battaglia termina dopo 2 ore e 14 minuti, match riaperto. Il punto del definitivo 2-2 arriva per il TC Baratoff grazie al doppio di Cabaj Awad e Pistola, abili a riscattare le sconfitte nei singolari e ad avere la meglio su Giulia Bizzari e Alessandra Teodosescu per 7/5 6/4.

“E’ stata una giornata complicata – afferma capitan Giorgia Buchanan – Ferrando ha superato una giocatrice fortissima con una partita esemplare e anche Traversi ha saputo ben esprimere tutto il suo potenziale. Brava anche Gaio, battuta soltanto al terzo set e brava a confermare la forza del nostro vivaio in assenza della Musetti. Anche il doppio non ci ha sorriso nonostante l’affiatamento della nostra coppia Bizzari-Teodosescu. Sicuramente la giornata poteva anche finire con una vittoria: peccato perché eravamo 2-0 dopo i primi due singolari ma dobbiamo accettare questo pareggio. E’ un girone molto equilibrato: Cagliari oggi ha perso con la Stampa, prossimo week end a Ceriano non sarà assolutamente facile sul veloce ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Sono sempre più fiero di questa squadra brava a lottare su ogni punto”.