“Dona la spesa”, raccolte oltre 27 tonnellate di prodotti nei punti vendita Coop

Genova. Si è conclusa sabato 14 ottobre l’iniziativa benefica di Coop “Dona la spesa”, la raccolta di generi di prima necessità e di cancelleria che Coop Liguria effettua tre volte l’anno in collaborazione con le associazioni locali.

Il bilancio è di 27 tonnellate di prodotti raccolti (di cui 15,5 in provincia di Genova e quasi 10 nel solo capoluogo), che si sommano alle 28,5 tonnellate di maggio e alle 11 di settembre, per un totale di oltre 66 tonnellate di aiuti. L’iniziativa è stata portata avanti insieme a 60 associazioni locali e attraverso i carrelli “Spesa sospesa” presenti nei punti vendita, e Coop Liguria ha offerto al volontariato anche donazioni in merci per quasi 1 milione di euro con il progetto “Buon Fine”, con cui la cooperativa dona tutti quei prodotti che sono danneggiati nelle confezioni o troppo vicini alla data di scadenza, ma ancora intatti sotto il profilo organolettico.

A questo si aggiungono gli aiuti donati con l’iniziativa “Un voto, un pasto”, che promuove la partecipazione dei soci alle assemblee di bilancio con la solidarietà: quest’anno sono stati consegnati alle associazioni locali contributi complessivi per 70.000 euro.