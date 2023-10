Dissalatore, incognita sui finanziamenti ma intanto il Comune spende 70mila euro per un esperto di acqua

Genova. Che il sindaco di Genova Marco Bucci voglia realizzare un dissalatore nel capoluogo ligure – “per risolvere una volta per tutta il problema della carenza d’acqua della città e della Pianura Padana”, ha detto – lo sanno anche i muri. Nonostante le critiche che sono arrivate da più parti, dalla fondazione Slow Food al consigliere comunale della lista di Bucci, Walter Pilloni, per via delle caratteristiche estremamente energivore di questo tipo di impianti, il primo cittadino tira dritto. Ha già parlato più volte con il governo della questione, ha presentato un piano di massima ed è convinto che i finanziamenti arriveranno. “Perché è un’opera utile all’intero sistema Paese”, ha ribadito.

Il dissalatore, come noto, non è stato compreso nel piano da 800 milioni di euro contro la siccità presentato nei mesi scorsi dalla Regione Liguria e quindi il ministero dell’Ambiente dovrà trovare un altro treno di finanziamenti. Sempre che i soldi per realizzarlo siano pubblici, perché Bucci è convinto che, in caso contrario, non mancheranno i privati interessati a investire, magari con il classico schema del project financing.

Che il Comune di Genova faccia sul serio, comunque, è confermato dal fatto che – in attesa di sapere se ci saranno i soldi per l’infrastruttura – ha già stanziato 68.800 euro per pagare un consulente che, nel giro di 24 mesi, dovrà redigere le “linee guida per la strategia idrica della città” per far fronte alla “decrescente disponibilità d’acqua, compresa l’ipotesi di realizzazione di un impianto di desalinizzazione“.

La determina dirigenziale del Settore Ambiente del Comune di Genova, con la quale è stato affidato l’incarico con trattativa diretta (seguita a una manifestazione d’interesse avviata dal Comune stesso) è del settembre scorso. La persona chiamata a svolgere il ruolo di “water manager” è Alessandro Leto, 55 anni, genovese trapiantato a Lugano dove ha fondato la Water Academy SRD.

“Le prospettive di crescita economica e sociale della città di Genova potrebbero generare un significativo aumento del fabbisogno idrico – si legge nel documento del Comune di Genova con cui si motiva la necessità di avvalersi di un consulente esterno – le linee guida dovranno servire alla valutazione di una strategia idrica di medio periodo, tenuto conto anche dell’ipotesi di realizzazione di un impianto di desalinizzazione integrato innovativo, considerando come elementi di grande interesse anche il ruolo delle energie rinnovabili e del mare”.

L’esperto Alessandro Leto dovrà partecipare a riunioni con cadenza trimestrale e arrivare, alla fine di un periodo massimo di 24 mesi, alla redazione di un “libro bianco” che riepiloghi su base scientifica policy e governance alla luce del lavoro effettuato.

Ma chi è l’uomo che detterà a Genova la linea da seguire in tema di acqua?. Secondo un suo ritratto pubblicato dalla fondazione Einaudi, Leto è un geografo, giornalista e regista di film documentari, “considerato fra i più brillanti ed affermati analisti a livello internazionale negli studi sulla sostenibilità. Professore universitario con una vasta produzione scientifica – si legge ancora sul suo ritratto – ha concepito nel 2005 il principio di “Sviluppo Sostenibile e Responsabile”. Ha sviluppato una specifica competenza sul tema della Geopolitica delle Risorse Naturali in generale e delle Risorse Idriche in particolare. Ha fondato e dirige il centro di ricerca e di alta formazione internazionale “Water Academy for a Sustainable and Responsible Development” ed è direttore del Master in “Water’s Awareness, Consciousness, Knowledge and Management” dell’Università Telematica Internazionale UniNettuno. Svolge attività di alta formazione che si esplicita nell’offerta didattica rivolta alle imprese per formare i Water Officers ed i Senior Water Officers“.

Leto, oltre all’esperienza accademica, ha in curriculum numerose collaborazioni come assistente e segretario in diversi ministeri tra il 2002 e il 2018. E’ arrivato a svolgere il lavoro di segretario particolare della ministra dell’Istruzione del governo Renzi Stefania Giannini. La sua formazione vede una laurea in Scienze politiche presso l’Università di Genova, seguita a un diploma in agraria, sempre a Genova, e poi direttamente una serie di incarichi da docente universitario.

Ultimamente ha partecipato a Genova come relatore a un convegno organizzato dai Cavalieri del Lavoro, l’8 luglio 2023, al porto antico, dal titolo “L’acqua, l’oro di sempre”. In quell’occasione ha ricordato il ruolo dell’Italia nell’affermazione della cultura ecologica, a cominciare dalla ricerca sui limiti dello sviluppo del Club di Roma di Aurelio Peccei del 1972.

Il “libro bianco” sulla strategia idrica che costerà al Comune 68.800 euro avrà bisogno, in teoria, dello stesso tempo che sarebbe necessario per costruire il dissalatore stesso. “Appena partiamo, in meno di un anno penso di poter portare almeno l’acqua in uscita dai depuratori direttamente nel Nord Italia. Per il dissalatore, invece, ci vorranno un paio di anni“, erano le tempistiche fornite dal sindaco Marco Bucci a pochi giorni dall’approvazione del decreto Siccità.

L’impianto nel complesso potrebbe costare poco meno di 400 milioni e potrebbe portare oltre Appennino fino a 80-90 milioni di metri cubi d’acqua all’anno, tra riutilizzo di quella depurata e acqua dissalata. A chi ha espresso perplessità, come ad esempio i geologi, secondo cui un impianto del genere sarebbe troppo energivoro, o come quelle legate alla gran quantità di salamoia che verrebbe prodotta e che condizionerebbe l’ecosistema marino, Bucci risponde: “Non è inquinamento: chiariamo le cose. Si tratta dell’alta concentrazione che può avere un effetto dannoso ecco perché si parla di diluizione e recupero, infatti noi stiamo valutando tecnicamente quello che può essere il recupero del cloruro di sodio e del cloruro di litio che può esserci dentro. Ci sono delle ottime possibilità per lavorarci. Se facciamo un impianto moderno, cerchiamo di metterlo allo state of the art, all’avanguardia”.