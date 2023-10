Disperso nei boschi sul monte Aiona, ricerche proseguite per tutta la notte ma senza esito

Borzonasca. Sono proseguite per tutta la notte, ma senza esito, le ricerche da parte di vigili del fuoco e soccorso alpino, di un uomo di 53 anni disperso da ieri sul monte Aiona.

Era con la sorella al rifugio di Pratomollo e ha deciso di fare una passeggiata per cercare dei funghi ma sul calare della sera non ha fatto rientro.

A quel punto sono scattate le ricerche. I soccorsi sono partiti in forze, con l’ausilio anche di unità cinofile e droni, ma per ora non c’è stato niente da fare. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Reggio Emilia.

L’uomo di cui si sono perse le tracce non ha con sé un telefono cellulare e questo rende ancora più complicate le operazioni. Il timore è che possa essere stato colto da malore o che possa essersi ferito e non riesca a chiamare aiuto.