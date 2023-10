Diffamazione, Sgarbi deve risarcire (di nuovo) l’ex consigliera regionale Alice Salvatore

Genova. Ancora una condanna per Vittorio Sgarbi a risarcire l’ex consigliera regionale ligure, Alice Salvatore, questa volta in sede penale. La notizia è battuta dall’agenzia nazionale Dire.

Il tribunale di Genova ha condannato il politico e critico artistico per diffamazione aggravata a una pena di 10mila euro da versare allo Stato, oltre a un risarcimento immediatamente esecutivo in favore di Salvatore di 10mila euro più l’ulteriore quantificazione in sede civile e il risarcimento delle spese legali.

La diffamazione in questione è avvenuta nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio24 il 28 maggio 2017, e di un’intervista andata in onda su un’emittente locale il 4 maggio 2017, quando a Sgarbi era stato chiesto conto di uno scontro avvenuto con Salvatore un paio di anni prima su La7.

All’epoca del primo diverbio si era nel pieno del rush finale della campagna elettorale per le regionali in Liguria, dove Salvatore si presentava come candidata governatrice per il Movimento cinque stelle. Nel suo intervento in tv, aveva ricordato a Sgarbi una condanna per truffa ai danni dello Stato, oltre a sottolineare che lo stesso percepiva un vitalizio.

Sgarbi, per tutta risposta, aveva iniziato ad apostrofare Salvatore con una serie di insulti, dal classico “capra”, ai meno estrosi “povera ragazza ignorante”, “stai zitta cretina, studia” e altre espressioni ingiuriose che chiamavano in causa anche la madre dell’ex consigliera.

Una prima denuncia da parte di Salvatore a Sgarbi sullo scontro del 2015 si era risolta con l’assoluzione di quest’ultimo. Tuttavia, Sgarbi aveva reagito citando in giudizio Salvatore per danno di immagine e chiedendo lui un risarcimento di 25mila euro.

Ma, in sede civile, lo scorso marzo, il Tribunale aveva condannato lo stesso Sgarbi a un risarcimento di 8mila euro. Poi, riporta l’agenzia Dire, il secondo atto con la nuova denuncia di Salvatore per gli insulti del 2017 e la condanna arrivata stamattina.