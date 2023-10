Detenuto fugge da un permesso premio alla Spezia, arrestato dalla polizia a Genova

Genova. Era in permesso premio per quattro ore, accompagnato da assistenti volontari, ma ne ha approfittato per allontanarsi. Così un detenuto del carcere di La Spezia – un 26enne di origini russe con fine pena nel 2029, in carcere per reati di furto, traffico di stupefacenti, atti osceni, danneggiamento e incendio, atti persecutori e atti osceni – è stato arrestato ieri a Genova e portato in carcere a Marassi. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia penitenziaria.

Da quanto si apprende il detenuto, pur di non farsi riconoscere, avrebbe dichiarato ai colleghi della polizia di Stato anche falsa identità: riconosciuto è stato tratto in arresto.

“Ci sarà tempo e modo per approfondire la dinamica, ancora incerta per le notizie frammentarie che pervengono, ma di certo questo è l’ennesimo episodio che mette a nudo il fallimento totale di carceri colabrodo che non assolvono minimamente alla loro funzione“, dichiara Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia penitenziaria.

“Serve immediatamente un decreto carceri che, con procedure accelerate, consenta urgentissime assunzioni straordinarie nel corpo di polizia penitenziaria, mancante di 18mila unità, la dotazione di adeguati equipaggiamenti e tecnologie e il deflazionamento della densità detentiva, nonché, parallelamente, un legge delega per riforme complessive e strutturali del sistema d’esecuzione penale, particolarmente quello inframurario, che reingegnerizzino il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e riorganizzino il corpo di polizia penitenziaria, a La Spezia sono presenti 157 detenuti ove permangono gravissime problematiche strutturali, mentre Genova Marassi ha ampiamente superato quota 700 detenuti ed entrambi gli istituti hanno esaurito i posti letto”, conclude il sindacalista della Uil.