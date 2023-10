Depositi chimici, l’ok del Ctr al piano di sicurezza senza l’ok di Asl, Arpal e vigili del fuoco

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha parlato di “importante passo avanti” per il progetto di dislocamento dei depositi chimici da Multedo al porto di Sampierdarena. Ed in effetti senza il nulla osta del Ctr, comitato tecnico regionale, al rapporto preliminare di sicurezza di Superba, l’iter avrebbe avuto una battuta d’arresto che avrebbe obbligato l’azienda ha ripartire dal via.

Restano però alcuni interrogativi sul meccanismo che ha portato il comitato presieduto dal direttore regionale dei vigili del fuoco ha cambiare radicalmente idea sul piano presentato da Superba negli ultimi giorni. A non essere chiari sono i tempi e i modi.

Barbara Barroero, presidente delle Officine Sampierdarenesi, che con il municipio Centro Ovest sta portando avanti una battaglia contro il dislocamento del petrolchimico a ponte Somalia, parla di “irritualità” e conferma la richiesta di accesso agli atti non solo relativamente all’ultima riunione del Ctr ma a tutti i verbali del procedimento. “Se saranno evidenziate delle irregolarità siamo pronti a denunciarle alla procura”, dice. I tempi per avere le carte sono fissati per legge in un limite massimo di 30 giorni.

Nel frattempo però ci sono alcuni elementi già noti. Lo stesso sindaco Bucci ha accennato al fatto che il parere positivo sia stato dato con prescrizioni. Quindi l’ultimo piano presentato da Superba, integrato rispetto a quello già bocciato in agosto per gravi carenze, dovrà essere ulteriormente modificato.

Altro aspetto non irrilevante è che l’ok del Ctr non è arrivato all’unanimità. Dell’organismo, istituito con decreto ministeriale, fanno parte vigili del fuoco, Regione, Comune, Città metropolitana, Asl, Inail, Ispra, Arpal, capitaneria di porto, ispettorato territoriale del lavoro, ordine degli Ingegneri. Il voto contrario è arrivato da vigili del fuoco, Arpal e Asl.

“Tre soggetti che hanno particolare peso se si parla di sicurezza – sottolinea la presidente delle Officine Sampierdarenesi – cosa che gioca a nostro favore”.

Tra gli interrogativi più pressanti c’è invece quello che riguarda la successione degli eventi. Il Ctr avrebbe dovuto dare un parere a Superba a giugno ma erano state necessarie diverse proroghe vista la delicatezza della materia. Lo scorso agosto il Ctr si era finalmente espresso ma con parere negativo a causa di alcune lacune, ad esempio in tema di prevenzione del rischio di esplosioni a catena e di stoccaggio delle sostanze nel passaggio tra le navi e le strutture in banchina. Per legge Superba aveva avuto dieci giorni per ribattere alle critiche.

La settimana scorsa il Ctr si è riunito per valutare la documentazione integrata inviata da Superba. All’indomani indiscrezioni parlavano di una nuova bocciatura nell’aria. Il sindaco Bucci smentì affermando che la riunione non si era conclusa per un malore del presidente del comitato. Mercoledì il nuovo incontro, con l’esito ribaltato rispetto alle attese. In mezzo ci sarebbero stati un’audizione di Superba da parte del comitato stesso, pratica irrituale, e un cambio di rappresentante da parte di uno dei soggetti che avevano espresso con parere negativo. Fra i rumors, quest’ultimo, potrà essere confermato dalla lettura dei verbali richiesti da associazione e municipio.

Il cambio di direzione del Comitato tecnico regionale sarebbe comunque legato all’interpretazione della normativa sulla legge petrolifera, un testo datato a prima della seconda guerra mondiale e che però rappresenta quello di riferimento per la materia nonostante sia riferito solo al petrolio.

A proposito di normativa, oltre alla Via nazionale sul progetto di dislocamento dei depositi chimici, per cui è appena partito lo screening, un altro passaggio necessario sarà il pronunciamento della Capitaneria di porto sulla modifica di regolamento della navigazione nel porto di Sampierdarena: a oggi a ponte Somalia una nave chimichiera non potrebbe attraccare.