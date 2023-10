Ddl concorrenza, Sartori: “Proroga dehors per tutto il 2024 incentiverà il turismo della Liguria”

Genova. “Esprimo grande e viva soddisfazione per la proroga a tutto il prossimo anno dei dehors per bar e ristoranti. Questo provvedimento incentiverà ancor di più i turisti a venire in Liguria dove il clima è favorevole tutto l’anno e anche in inverno è piacevole sedersi all’aperto e godere del nostro sole”.

Così l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori in merito al via libera, da parte della commissione Industria del Senato, all’emendamento al ddl concorrenza che proroga fino a dicembre 2024 le occupazioni di suolo pubblico per dehors e tavolini all’aperto.

“Inoltre questa proroga favorirà anche la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato nel settore della ristorazione”