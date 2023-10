Busalla. Davide Palermo è il nuovo allenatore del Busalla, scelto dalla società valligiana, in sostituzione del dimissionario Giorgio Lanzarone, per far uscire la squadra dal difficile momento stagionale e per cercare di aprire un nuovo ciclo sportivo, consono alle potenzialità di Compagnone e compagni.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“Il Busalla Calcio 1909 ufficializza il nuovo allenatore, Davide Palermo, alla guida tecnica della prima squadra, coadiuvato da Davide Cremonesi, Giuseppe Noris e Gianluca Martino.

A loro va un grosso in bocca al lupo”.

“Sono onorato di entrare a far parte di una società che festeggerà, a breve, i centoquindici anni di storia e che si è sempre contraddistinta per serietà e passione – dichiara un raggiante Davide Palermo – sono pronto, insieme al mio staff, formato dai mister in seconda, Giuseppe Noris, Davide Cremonesi e dal collaboratore tecnico Gianluca Martino, ad aiutare la squadra a tirarsi fuori da questa situazione.

La rosa che ho a disposizione è molto valida e sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro, forza Busalla”.