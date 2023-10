Dall’oceano al guardaroba: lo stile navy nell’abbigliamento militare maschile

L’abbigliamento militare maschile, con le sue linee impeccabili e i tagli precisi, ha da sempre esercitato un’influenza notevole nel mondo della moda. Uno tra gli stili più apprezzati dal pubblico, che ha saputo adattarsi all’evolvere del tempo e al susseguirsi delle tendenze è lo stile navy, che ricorda molto quello delle divise dei marinai. Ma quali sono le sue origini? E quali indumenti sfruttare per creare outfit impeccabili, che si adattino alla vita di tutti i giorni? Ecco subito alcune dritte da seguire.

Una breve panoramica sullo stile navy

Lo stile navy, che tende ad essere associato ai capi d’abbigliamento a righe bianche e blu, combina alla perfezione estetica, raffinatezza e versatilità. Affonda le sue radici proprio nel mondo della marina militare. Infatti, i marinai francesi del 1800 erano soliti indossare una divisa composta proprio da una camicia a righe.

Con il passare degli anni, questa tipologia di abbigliamento militare uomo ha iniziato a riscuotere successo, affermandosi come un’autentica tendenza. Icone di stile del calibro di Coco Chanel, inoltre, hanno contribuito alla sua capillare diffusione.

Dalle righe agli emblemi: gli elementi chiave dell’abbigliamento navy

Le righe, chiaramente, non sono l’unico tratto distintivo di questo stile d’abbigliamento. Il colore più utilizzato è senza dubbio il blu navy. Si tratta di una sfumatura scura, profonda e accattivante, selezionata non solo per la sua versatilità, ma anche per il suo legame con l’immensità dell’oceano.

Tra gli altri dettagli indispensabili, poi, possiamo ricordare bottoni dorati, magari impreziositi con raffigurazioni di timoni o ancore. A ciò vanno ad aggiungersi emblemi, scudetti e ricami che portano subito alla mente il mondo della Marina Militare.

Tra le realtà che hanno fatto di questa simbologia il loro punto di forza possiamo ricordare Marina Militare Sportswear. Si tratta di un brand italiano parte dell’azienda fiorentina ICCAB, che ha siglato un importante accordo con la Marina Militare Italiana per l’utilizzo dei suoi stemmi ed emblemi nel mondo dell’abbigliamento.

Come incorporare l’abbigliamento militare nei propri outfit quotidiani

Risulta quindi evidente come l’abbigliamento militare navy si sia affermato come un’autentica tendenza, anche per il 2023. Ma come integrarlo nella propria vita quotidiana, per creare look casual ed eleganti? In realtà, è molto più semplice di quanto si possa credere.

Un blazer blu navy accostato ad una polo rappresenta una combinazione sempre vincente. Si tratta di capi raffinati e senza tempo, che si abbinano con semplicità a jeans e pantaloni chino. Anche le camicie, sia a righe che in tinta unita, non devono assolutamente mancare nel proprio guardaroba. Per completare l’outfit, infine, non bisogna dimenticare gli accessori, come cinture con fibbie dorate, orologi e cappellini.