Dalla Regione 1,3 milioni per nuovi percorsi di istruzione tecnologica superiore

Liguria. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, ha approvato oggi un nuovo invito a presentare percorsi di istruzione tecnologica superiore grazie a uno stanziamento regionale di 1 milione e 365mila euro.

Questi fondi sono stati liberati, grazie agli stanziamenti per gli Its ottenuti a valere sul Pnrr, e verranno immediatamente reinvestiti per ampliare ulteriormente la scelta, la qualità e la quantità dei percorsi.

“Its in Liguria vuol dire occupazione, infatti il 90% dei corsisti trova subito lavoro e anche il restante in brevissimo tempo. Nonostante gli elogi e le premialità recentemente ricevute a livello nazionale dai nostri Its non ci siamo seduti, ma anzi vogliamo migliorare e aumentare ancora la nostra offerta formativa – dichiara l’assessore Marco Scajola -. Le risorse Pnrr ci hanno permesso di avere ulteriori fondi regionali da investire sui nostri percorsi e, soprattutto, sui nostri giovani per garantire loro la più articolata offerta possibile e le maggiori chance di trovare impiego al termine dei percorsi. Vogliamo confermarci Regione virtuosa a livello nazionale in tema di Its, questo provvedimento ne è un’ulteriore prova e ci consentirà di formare circa 150 studenti in più rispetto a quanto avremmo potuto fare”.

Con i suddetti fondi verranno sovvenzionati un minimo di 4/5 percorsi Its incrementandone, tra l’altro, il numero massimo di allievi a corso fino a 30 unità. L’obiettivo programmatico è pertanto quello di formare fino a ulteriori 150 studenti che avranno l’opportunità, già durante la frequenza, di essere direttamente inseriti in un’azienda del settore per almeno il 35% della durata totale del percorso formativo grazie a stage o contratti di apprendistato.

Le proposte presentate saranno valutate, indicativamente, entro dicembre 2023 e quelle approvate e finanziate dovranno essere avviate entro marzo 2024.