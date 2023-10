Dal ciclotappo alla lippa al tiro alla fune, domenica a Villa Gruber tornano i giochi della tradizione

Genova. Si terrà domenica 22 ottobre nel Parco di Villa Gruber la 37° edizione dell’evento “Genova Gioca – Giochi d’Antan – Giochi della Tradizione“, organizzato dall’Associazione Città di Genova in collaborazione con Figct, grazie al contributo finanziario del Municipio I Centro Est e alla promozione dell’assessorato a Sport e Tempo Libero della Regione Liguria, con la partecipazione di Unicef all’evento.

Si tratterà di una giornata ad ingresso libero per tutte le famiglie, per i tanti figli e nipoti che andranno alla scoperta dei giochi della tradizione genovese (e non solo) mano nella mano con mamme, papà, nonne e nonni.

Cosa prevede il programma di domenica 22 ottobre per chi parteciperà? Come accaduto l’anno passato, in collaborazione con la Figct, si terrà la 28° tappa del Campionato italiano di ciclotappo (grette) con delegazioni provenienti da Lombardia, Piemonte e Toscana. Ma non ci si fermerà qui. Famiglie e più giovani potranno infatti iscriversi al torneo di lippa, al torneo di lancio del ferro di cavallo e al tiro alla fune.

Previsti anche ricchi premi e gadget per tutti. Da contorno ci sarà l’intrattenimento di E. Ghelli che suonerà la propria cornamusa. Chiunque desideri partecipare all’evento e, conseguentemente, ai giochi proposti potrà farlo con un’offerta libera. Al termine dei giochi e delle iniziative, In collaborazione con la ditta Tossini di Recco, è in programma una degustazione di focaccia tradizionale.

L’evento “Genova Gioca” si arricchisce di un concerto all’Abbazia di Salita Santa Maria della Sanità. Sarà ad ingresso libero e vedrà esibirsi tre gruppi differenti che cominceranno a suonare a partire dalle ore 15. Nel dettaglio:

– SEROTONICI: gruppo nato nel 2017, orientati a proporre un repertorio basato su cover di musica pop e rock dai primi anni 60 fino ai giorni nostri, scelti con attenzione ber la qualità e notorietà dei brani.

– ARTE A PARTE: band originaria di Genova che con passione presenta al pubblico un repertorio musicale composto dai brani dell’indimenticabile De André. ispirandosi ad arrangiamenti di Faber o della PFM, personalizzandoli nell’interpretazione.

– JINGLE JAM SINGERS: coro polifonico a quattro voci miste nato a Genova nel 1994. Il nome, che tradotto significa “Marmellata Di Canzonette”, è motivato dal loro repertorio che comunica allegria ed emozione.