Da martedì a Genova l’assemblea nazionale di Anci: al Waterfront arriveranno il presidente Mattarella, la premier Meloni e quasi tutto il Governo

Genova. “Questa volta tocca a noi, dopo 19 anni, ed è un’occasione unica, straordinaria, non solo per mostrare la bellezza di Genova, ma anche per far vedere a tutta Italia il lavoro che abbiamo saputo fare insieme. I Sindaci di tutta la Liguria hanno lavorato molto in questi anni per rendere Anci Liguria un’espressione importante e significativa a livello nazionale, nel panorama dei Comuni italiani e dell’Anci. Tocca a noi, cercando di far bella figura, cercando di invogliare i Sindaci di tutto il Paese a venire a Genova per affrontare temi innovativi, strutturali, riguardanti le difficoltà che quotidianamente incontrano”. Così il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai a tre giorni all’avvio dell’assemblea nazionale di Anci, che vedrà il sindaci di tutta Italia riuniti a Genova dal 24 al 26 ottobre alla Fiera del mare o meglio al Waterfront di levante.

Per la quarantesima assemblea annuale di Anci arriveranno in città il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L’ultima volta che il presidente Mattarella aveva visitato Genova era stata il 20 agosto 2020 stata in occasione dell’inaugurazione del ponte San Giorgio, il nuovo viadotto Polcevera mentre la premier Meloni è arrivata di recente, durante l’ultima edizione del Salone Nautico.

L’assemblea annuale dell’Anci, dal titolo “Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l’Italia” si terrà nel padiglione Jean Nouvel dell’ex Fiera di Genova e si aprirà con i saluti affidati ai “padroni di casa”: il sindaco di Genova, che è anche presidente di Anci Liguria, Marco Bucci, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Seguirà l’intervento di Giorgia Meloni, mentre il senatore a vita Renzo Piano precederà con il suo intervento la relazione del presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari. Mattarella presenzierà a questa fase dell’appuntamento.

Mercoledì 25 ottobre 2023 è prevista la partecipazione di altri esponenti di governo e parlamento: da vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio al ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Interverranno poi il ministro per la PA Paolo Zangrillo, quello dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, e quello delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Tutte figure chiave per diversi dossier caldissimi a Genova e in Liguria: dall’ex Ilva ai depositi chimici passando per gronda e rigassificatore.

Il pomeriggio del 25 ottobre si daranno il cambio nei panel il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica Alessio Butti, il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffale Fitto, il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nella giornata conclusiva, giovedì 26 ottobre 2023 sono indicati come presenti il ministro della Salute Andrea Schillaci e i ministri per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi per le Disabilità, Alessandra Locatelli, nonché quelli dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Nell’ultima sessione dovrebbe vedersi anche la ministro al Turismo Daniela Santanché insieme al titolare del dicastero di Economia e delle Finanza, Giancarlo Giorgetti. All’elenco degli interventi è stato aggiunto anche nell’ultima giornata di lavori quello del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Gli iscritti al momento sono circa 3mila, con alberghi pieni e tour organizzati per far visitare la città ai sindaci e ai loro accompagnatori.