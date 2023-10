Da Genova l’appello a Meloni di 100 esperti da tutta Europa: “Tutelare i minorenni migranti”

Genova. Grande successo per la seconda edizione del seminario annuale organizzato dal Network Europeo sulla Giustizia a Misura di Minorenne (CFJ-EN) e coordinato da Defence for Children International Italia, dal titolo “Trasformare i sistemi di giustizia per i minorenni migranti”, che ha visto confrontarsi alcuni dei più importanti operatori, funzionari e agenzie nell’ambito della giustizia minorile provenienti da tutta Europa.

Due giorni di incontri, panel e dibattiti tra Palazzo Imperiale (piazza Campetto 8) e la sala conferenze dell’Istituto Nautico San Giorgio (Calata Darsena), in cui i relatori hanno messo a fuoco la primaria importanza della tutela dei minorenni migranti, soprattutto in un Paese di primo approdo come l’Italia, nazione ospitante dell’evento.

In particolare, nel corso della seduta plenaria finale è stata presentata agli oltre 100 partecipanti, in rappresentanza di 20 Paesi europei, una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per conoscenza al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi attraverso la quale si invita il governo a riallineare il decreto immigrazione e sicurezza, nel processo di conversione in legge, ai criteri e alle norme europee e internazionali che regolano la protezione di qualsiasi persona minorenne, senza alcuna discriminazione.

La lettera, prodotta in versione bilingue Italiano e inglese, rappresenta un messaggio forte all’attuale esecutivo da parte di una platea europea vasta e qualificata ricalcando un pensiero condiviso da molti durante il convegno: la normativa deve scaturire dai diritti dell’infanzia i cui principi non possono essere disattesi dal legislatore.

Positivo il bilancio dell’iniziativa tracciato da Pippo Costella, Direttore di Defence for Children International Italia che ha ospitato l’evento. “Quello che è emerso con forza durante la conferenza è che, già oggi, abbiamo degli standard a livello nazionale e internazionale che possono guidare un’implementazione di politiche a misura di minorenne e anche a misura delle comunità che li ospitano. Non è più possibile mettere la testa sotto la sabbia. Bisogna studiare questi standard, comprenderli e applicarli. La logica dell’emergenza e della contingenza non basta più a rispondere a un problema complesso che ci coinvolge tutti. Le politiche sull’immigrazione non possono più essere governate da estemporaneità e ignoranza del dettato normativo”.

Il seminario è stato aperto nella giornata di ieri, a Palazzo Imperiale, dal saluto di Carla Garlatti, Autorità Garante Indipendente per l’Infanzia e l’Adolescenza in Italia:

“Possono effettivamente esistere numerose barriere all’accesso alla giustizia per le persone minorenni. Quando si tratta di persone minorenni migranti, gli aspetti linguistici e culturali sono sicuramente ulteriori ostacoli che le autorità devono considerare nell’attuazione delle misure necessarie. Allo stesso modo, è di massima importanza sostenere le persone minorenni migranti con una prospettiva interculturale nell’affrontare le loro relazioni con le autorità”, ha detto Garlatti.

“Con specifico riferimento alle persone minorenni in migrazione, è importante considerare che esse sono a rischio aumentato di diventare vittime di tratta e sfruttamento, ed è importante ricordare che le persone minorenni che hanno commesso reati possono anch’esse essere vittime di tratta e/o sfruttamento”.

I numeri certificano l’importanza e la risonanza dell’evento che si è appena concluso a Genova. 17 i relatori e un centinaio i partecipanti in rappresentanza di 20 Paesi: oltre all’Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera e Ungheria