Crolli, dissesto e strade chiuse, Valbisagno Insieme: “Inerzia amministrativa, servono azioni immediate”

Genova. “Nel consiglio di lunedì, è emersa per l’ennesima volta l’assoluta mancanza di azione da parte del Municipio, capitanato dalla giunta Uremassi. Dopo tre anni dal crollo del muro di Via Val Trebbia e nonostante l’amministrazione municipale non abbia fatto progressi significativi a un anno dall’ultima interrogazione presentata da noi, la risposta del Presidente nell’ultimo consiglio è stata a dir poco imbarazzante”.

A dirlo in una nota stampa l’ex presidente di Municipio Roberto D’Avolio: “La nostra sensazione è che il Municipio non abbia agito con la dovuta urgenza per garantire che il muro fosse restaurato in questo ultimo anno. Non è sufficiente che il Presidente Uremassi ci assicuri che i fondi sono disponibili; noi vogliamo conoscere i tempi esatti per il ripristino. È una vergogna avere ancora l’impianto semaforico con il traffico alternato. Nella giornata di ieri, la strada è stata chiusa a causa di un altro muro pericoloso. Sono anni che i cittadini segnalano il problema. Alla fine dello scorso mandato, avevamo espressamente richiesto all’amministrazione civica di valutare attentamente le condizioni dei muri, in quanto c’era il rischio concreto che ne crollassero altri. Purtroppo, nulla è stato fatto dall’amministrazione ed il risultato è la nuova chiusura di Via Val Trebbia a veicoli e pedoni”.

Erika Venturini di Valbisagno Insieme esprime così il suo disappunto: “L’indifferenza e la negligenza del Municipio e della giunta Uremassi sono inaccettabili. I cittadini della Val Bisagno meritano trasparenza, efficacia e tempestività nelle azioni amministrative. È intollerabile che la sicurezza e il benessere della nostra comunità siano compromessi da un’inerzia burocratica persistente. Chiediamo risposte chiare, azioni immediate e un impegno concreto per risolvere questa situazione insostenibile. Non possiamo più tollerare promesse vuote e ritardi continui”.