Crack Qui!Group, verso un altro maxi processo: oltre 3mila tra grandi aziende e piccoli commercianti chiedono di costituirsi parte civile

Genova. E’ cominciata questa mattina davanti al gup Caterina Lungaro l’udienza preliminare per il crack della Qui!Group, la società di buoni pasto fondata da Gregorio Fogliani e fallita con un passivo di 600 milioni di euro. Il pubblico ministero Patrizia Petruzziello, insieme al procuratore Francesco Pinto, hanno chiesto e ottenuto il processo per 31 persone, tra cui il fondatore della società Gregorio Fogliani, la moglie Luciana Calabria e le figlie Serena e Chiara Fogliani.

Sotto la tensostruttura di palazzo di Giustizia, la maxi aula utilizzata per il maxi processo del ponte Morandi, si sono presentati questa mattina i legali di oltre 3mila danneggiati, tra grandi aziende e piccoli esercizi commerciali, che potrebbero potenzialmente altrettante parti civili.

Il giudice si è riservato, ma probabilmente non sarà così. A rappresentare i danneggiati di tutta Italia sarà nella maggior parte dei casi il curatore fallimentare. Solo in caso di “reato accessorio” (cioè nel caso un danneggiato lamenti di aver subito per esempio una truffa) o di “danno differenziale” (per esempio nel caso in cui al danno del mancato introito derivante dai ticket si sia per esempio aggiunto quello della necessità di dover licenziare dipendenti o addirittura di dover chiudere l’attività) avranno diritto ad essere parte del processo.

L’udienza è stata rinviata al 1 dicembre. Un tempo piuttosto lungo, ma che il giudice ha dovuto concedere ai nuovi avvocati, nominati d’ufficio, dopo che l’avvocato Giuseppe Iannaccone, legale milanese e tra i più noti penalisti d’Italia, cinque giorni fa ha dismesso il mandato difensivo per Fogliani e per i familiari.

Nella prossima udienza dovrebbero essere discusse le proposte di patteggiamento per 16 dei 31 imputati, molti dei quali potrebbero accettare. Se da un lato questa strada rappresenta implicitamente un’ammissione di responsabilità, dall’altra consente non solo di rimanere sotto la soglia del carcere e evitare lunghe conseguenze anche dal punto di vista professionale. Le proposte di patteggiamento riguardano: Luciana Calabria (moglie di Fogliani, per cui si propone un patteggiamento a 3 anni); Serena Fogliani (una delle figlie, 3 anni); Edoardo Pernigotti (1 anno e 8 mesi); Maria Grazia Filippini (1 anno e 4 mesi); Luigi Ferrando (1 anno e 4 mesi); Giuseppe De Simone (1 anno e 5 mesi); Paolo De Leonardis (2 anni); Giancarlo Sirtori (1 anno e 4 mesi); Vittorio Brambilla di Civesio (1 anno e 4 mesi); Marco Costaguta (1 anno e 4 mesi); Giorgia Torre (1 anno e 4 mesi); Attilio Serrone (2 anni e 2 mesi); Andrea Ferretto Parodi (2 anni); Alessio Soriani (1 anno e 8 mesi); Giovanni Scansani (1 anno e 10 mesi); Pietro Launo (1 anno e 10 mesi).

Dovranno invece per forza affrontare il processo Gregorio Fogliani, Luigi Ferretto, Rodolfo Chiriaco, Chiara Fogliani, Pierluigi Simonetta, Giovanni Arrigoni, Daniele Tradii, Carlo Castelli, Alessandro Bolgè, Giorgio Luigi Guatri, Marco Melisse, Edoardo Orlandoni, Giuliano Ricci.