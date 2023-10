Covid, aumentano i casi al San Martino: stop alle visite nell’area buffer del pronto soccorso

Genova. Il San Martino sospende le visite nell’area levante del primo piano del pronto soccorso dopo l’aumento dei casi Covid degli ultimi giorni. A darne notizia è lo stesso policlinico in una nota.

Si tratta di una zona cuscinetto già adibita a reparto Covid dove al momento sono 8 i letti occupati da pazienti positivi su 14 disponibili.

Da quanto si apprende si tratta di pazienti con comorbidità, la maggior parte ricoverati per motivazioni diverse dal Covid, con sintomi non gravi (visto che altrimenti sarebbero gestiti in terapia intensiva). La decisione di limitare gli accessi sarebbe dunque precauzionale.

All’inizio di questa settimana in Liguria erano 148 gli ospedalizzati positivi al coronavirus, di cui solo 4 in terapia intensiva, cresciuti complessivamente di 9 unità rispetto a sette giorni prima. Il San Martino ha visto una crescita di 22 ricoveri in una settimana.