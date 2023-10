Genova. Vigili del fuoco impegnati in corso Europa ieri sera per un incendio divampato all’interno di un appartamento in una villa.

La fiamme, probabilmente partite dalla cucina, hanno interessato sia una stanza adiacente che il piano superiore.

Le due squadre di pompieri giunte sul posto hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo, ma comunque i danni da fumo sono risultati ingenti. I residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente.

Non si registrano né feriti né intossicati.