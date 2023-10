Castelletto, lite ai giardini degenera in zuffa: «Ti accoltello»

Genova. Lite finita in violenza, giovedì sera, ai giardini Maestri del Lavoro di corso Carbonara. A discutere tre uomini, uno dei quali, a un certo punto, ha minacciato di estrarre un coltello spingendo alcuni passanti a chiamare la polizia.

La segnalazione è arrivata poco prima delle 21, e sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un 46enne fuori di sé – con tutta probabilità sotto l’effetto di droghe – e un uomo di 31 anni, entrambi con segni di percosse sul viso. Presente anche un terzo uomo, un amico del 31enne, che ha riferito che la lite sarebbe nata per questioni banali: i due erano seduti su una panchina quando il 46enne si è avvicinato, iniziando a discutere con il 31enne e schiaffeggiandolo. I toni si sono alzati sempre di più, e l’aggressore ha minacciato di usare un coltello. A quel punto alcuni passanti hanno visto la scena, e hanno chiamato il 112.

Alla fine i poliziotti, alla luce dell’estrema agitazione del 46enne, si sono visti costretti a chiedere l’intervento della polizia locale per sottoporre l’uomo a un trattamento sanitario obbligatorio. Il 31enne ha invece rifiutato sia le cure mediche sia di sporgere denuncia, e non è stata trovata traccia di un coltello. Non è comunque la prima volta che i residenti lamentano episodi di degrado e violenza ai giardini, un’area verde che divide il Carmine da Castelletto. Si tratta di una zona che di sera, in particolare, è scarsamente illuminata, ed è già stata segnalata attività di spaccio.