Corsa in montagna, “buona la prima” per il Cogo Wild Trail: 200 alla linea di partenza

Cogoleto. Buona la prima per il Cogo Wild Trail, manifestazione sportiva organizzata dall’asd Cogoleto Outdoor. L’iniziativa è realizzata, all’interno del Progetto OutdoorErgoSum #iovadofuori, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Sportivi per Natura, come maggior sostenitore, e il cofinanziamento del Comune di Cogoleto.

Prima edizione per un evento tutto nuovo, scaturito da mesi di duro lavoro da parte di organizzatori e volontari che si sono messi in gioco in nome della valorizzazione del territorio e del mantenimento dei sentieri locali.

Due percorsi uno di 13 KM con partenza dalla Chiesa di Sciarborasca (210m s.l.m.), dopo 1 Km di asfalto si inizia a salire percorrendo l’anticho sentiero che porta al Monte Sciguello (1102m s.l.m.). Dopo aver toccato la vetta si giunge al primo ristoro nei pressi del rifugio PraRiondo, quindi si scende sul sentiero scorrevole per MTB “Pigo” fino all’arrivo dalla Croce d’Oro di Sciarborasca.

Il secondo di 22 KM si sviluppa sullo stesso percorso del precedente su salite ripide con splendidi panorami sulla costa Savonese toccando il Monte Sciguello, il ristoro nei pressi del rifugio PraRiondo, quindi si scende sul sentiero scorrevole per MTB “Pigo”. Giunti a circa 850m s.l.m. si risale ripidamente fino alla cappelletta degli Alpini e quindi al rifugio Casa della Miniera (1.080m s.l.m.).

Qui inizia il bellissimo tratto di Alta Via dei Monti liguri che con facili saliscendi sempre oltre i 1.100m s.l.m. , tratti di pineta e di prateria conduce al riparo Cima da Pozzo (1.089m s.l.m.). Breve discesa fino Forestale Carbunee (950m s.l.m.) e si percorre lo splendido antico sentiero in pietra che porta al tratto piu’ tecnico del percorso , l’ultimo tratto della diretta del Monte Rama (1.148m s.l.m.), 200m di dislivello molto ripidi. Giunti sulla panoramicissima vetta, si rimane in quota fino a trovare il sentiero che scende verso Sciarborasca dove ci si raccorda nuovamente sul sentiero per MTB “Pigo” fino all’arrivo dalla Croce d’Oro di Sciarborasca.

I numeri parlano chiaro sul successo della giornata: più di 60 volontari, circa 500 persone tra camminatori, atleti e accompagnatori, di cui oltre 200 runners che si sono sfidati sugli impervi e panoramici sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri, toccando le vette del monte Rama e del monte Sciguello, riferimenti nella skyline del ponente genovese, nonché cuore del Parco del Beigua.

Vista la bellezza e la tecnicità dei percorsi, la gara ha attirato atleti di alto livello. Tra gli uomini spicca la vittoria di Lorenzo Rostagno di Asd Team Marguareis con il tempo di 2:25:44 sulla 22 KM, seguito da Gianluca Borrione di Gingernino Italy e Corrado Ramorino di Asd Gruppo Città di Genova, mentre la vincitrice è stata Camilla Calosso di Asd Team Marguareis con il tempo di 3:00:02, seguita da Beatrice Vignati di U.S.Sangiorgese e da Martina Dellacasa di Runcard.

Anche sulla 13 KM lo spettacolo è stato infuocato, con la vittoria di Roberto Parodi seguito da Pesce Giovanni e Carpentieri Francesco, tutti di Runcard,mentre il podio femminile ha visto Luana Righetti di Orecchiella Garfagnana, Parodi Valeria di Atletica Levante e Palezzato Elena di Barnes Trail and Road A.s.d.

Cogoleto Outdoor ha pensato a tutti: chi non ha partecipato alle gare né accompagnato gli atleti sul percorso ha comunque potuto godere della bellissima giornata nel verde con una “camminata family” di 7 KM sulle prime alture di Cogoleto. A sfamare le folle ci ha pensato l’infallibile Croce d’Oro di Sciarborasca, per una giornata di sport e festa in nome dell’outdoor genovese.

Si ringrazia per la collaborazione: Fondazione Compagnia di Sanpaolo, Comune di Cogoleto, Cogoleto Turismo, Croce Rossa Cogoleto, Smts, Croce d’Oro Sciarborasca, Protezione Civile Cogoleto, Parco del Beigua, Gruppo Alpini Cogoleto, CAI Arenzano, Ass. Comm. Sciarborasca, Rensen Sport Team, Luceto Classic, US Acli Genova.