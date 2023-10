Cornigliano, pitone finisce in strada: investito e ucciso da un’auto

Genova. Scappato da un terrario, o forse abbandonato in strada, è stato schiacciato e ucciso da un automobilista che non è riuscito a evitarlo. Si tratta di un pitone, che domenica è stato trovato ormai morto dai volontari dell’Enpa arrivati sul posto dopo una segnalazione relativa alla sua presenza nelle vie di Cornigliano.

A raccontare la vicenda è stata la stessa Enpa, che su Facebook ha spiegato che “nonostante non sia propriamente il nostro target – si tratta di un animale esotico, non di un selvatico – i nostri volontari sono prontamente corsi sul luogo, ma per il pitone non c’era più speranza: era già morto, investito da un’automobile. Purtroppo, la tempestività del nostro intervento non è bastata a salvare l’animale. Ricordiamo a tutti quanto sia importante prendersi cura dei propri animali e delle attrezzature a loro dedicate, nel caso serpenti parliamo di terrari”.

È già successo che i volontari dell’Enpa, così come di altre associazioni, abbiano rinvenuto in strada serpenti sfuggiti a terrari lasciati distrattamente aperti. Con le temperature eccezionalmente calde delle ultime settimane, questi animali tendono a muoversi di più e, in caso di finestre aperte, può succedere che riescano a guadagnare l’uscita e finiscano in strada (è successo a Sampierdarena a inizio settembre, e il proprietario eta stato fortunatamente ritrovato). Ci sono poi episodi che testimoniano invece abbandoni: quando diventano troppo impegnativi da gestire, spesso pitoni e boa vengono abbandonati e di fatto condannati a morte certa, impossibilitati a trovare cibo o investiti appunto dalle auto, come è accaduto a quello di Cornigliano.