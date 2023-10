Coppa Italia, Salernitana avanti 2 a 0 sulla Sampdoria al termine del primo tempo

SALERNITANA – SAMPDORIA 3-0

[p.t. 28° Ikwuemesi, 46° Tchaouna; s.t. 22° Tchaouna]

Al 34°, tra i locali, entrano Mazzocchi e Kastanos, escono Pirola e Tchaouna.

La Sampdoria prova a sbloccarsi, ma ottiene solamente il quinto calcio d’angolo della partita.

Al 24° Cabral sfugge al controllo di Ghilardi che lo ferma fallosamente: cartellino giallo. Ed ora sono tre i difensori blucerchiati ammoniti.

Al 22° i granata calano il tris. Rapida ripartenza, Tchaouna parte dalla propria trequarti palla al piede e arriva fino al limite dell’area ligure, calcia a rete e batte Ravaglia. 3 a 0.

Al 18° le prime sostituzioni della partita: nella Salernitana dentro Cabral per Botheim e Simy per Ikwuemesi. Al 19° nella Sampdoria entra Delle Monache, esce La Gumina.

Al 14° corner per i blucerchiati: è il terzo nella ripresa, il quarto complessivo. Giordano la mette nell’area piccola, Ghilardi stacca ma non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta.

Al 12° sugli sviluppi di un angolo Ricci cerca ancora la conclusione da fuori, a lato.

La Salernitana, appagata dal risultato, si limita a controllare. La Sampdoria guadagna campo e, rispetto al primo tempo, appare più propositiva e determinata a segnare almeno una rete.

All’8° Depaoli entra col piede a martello su Bohinen: cartellino giallo. Sono quindi ammoniti i due esterni della difesa blucerchiata.

Al 5° Ikwuemesi dal vertice dell’area prova il diagonale: a lato.

Secondo tempo. Si riparte senza cambi.

Il primo tempo si conclude dopo 47′ con la Salernitana in vantaggio 2-0 sulla Sampdoria.

Al 46° la Salernitana raddoppia. Ikwuemesi riceve il pallone e innesca Tchaouna che in corsa controlla e con un gran sinistro sul primo palo insacca. 2 a 0.

Al 45° imbucata di Bradaric per Ikwuemesi, conclusione deviata sulla traversa da Ravaglia, Tchaouna la spinge in rete ma il gol è annullato per fuorigioco.

Al 43° Tchaouna va via a Giordano che lo atterra: ammonito.

Al 41° la Sampdoria guadagna il primo calcio d’angolo. Lo batte Giordano, fuori area per Ricci, il suo destro dalla distanza è alto.

Al 39° ripartenza dei campani: palla da Maggiore sulla destra per Tchaouna che si invola e arriva alla conclusione, Giordano respinge. L’azione prosegue e Ravaglia è chiamato ad una parata non facile su Tchaouna.

Al 35° palla da Maggiore a Bronn, da questi a Legowski che crossa per Botheim sul primo palo, Depaoli con prontezza lo chiude in angolo. Sul tiro dalla bandierina di Bradaric sbaglia l’uscita Ravaglia: sul palo lungo Botheim può colpire di testa ma non trova la porta. Grosso rischio per la Sampdoria.

La Sampdoria si riaffaccia dalle parti della porta avversaria al 34° con un tentativo dalla lunga distanza di La Gumina, fuori misura.

Al 32° Bradaric mette direttamente in area dalla rimessa laterale, inserimento di Maggiore che colpisce di testa: alto sopra la traversa.

Al 28° Salernitana in vantaggio. Dalla destra Legowski serve al centro Ikwuemesi che riceve, si gira e calcia a rete, il suo marcatore Gonzalez in scivolata devia la conclusione alzando la traiettoria della palla. Ravaglia viene scavalcato e non può farci nulla. 1 a 0.

Dopo la pressione iniziale, la Salernitana rallenta il ritmo. Al 24°, però, dopo una tambureggiante azione, Tchaouna arriva al tiro in area: respinto da un difensore.

Al 20° palla da Botheim a Tchaouna che spaventa la difesa sampdoriana con un’incursione sulla destra, bravo Ravaglia ad uscirgli incontro per fare sua la sfera.

Primo quarto d’ora giocato quasi interamente nella metà campo blucerchiata; Ravaglia però non ha corso grossi pericoli, mentre Costil è stato chiamato alla parata nell’unico affondo della Sampdoria.

Al 15° palla da Bohinen a Bradaric, cross a cercare Maggiore, Panada interviene e mette in angolo.

Al 14° prima occasione per la Sampdoria: palla in verticale di La Gumina per De Luca che calcia sul primo palo, gran risposta di Costil che respinge.

Al 10° cross da destra di Tchaouna, in area riceve Ikwuemesi che prova a girarsi, la palla arriva a Maggiore che conclude: alto

All’8° iniziativa di Botheim che dopo un rimpallo riesce a concludere dal limite: facile la presa bassa di Ravaglia.

La Salernitana gioca molto alta e fa la partita, manovrando in ampiezza su tutto il campo. Al 5° beneficia di un secondo corner; allontana la difesa ligure.

Al 3° Botheim approfitta di un retropassaggio avventato, Ghilardi salva chiudendo in angolo. Sugli sviluppi del corner Bohinen manda a lato.

Già al 2°, su una punizione dalla sinistra messa fuori, Tchaouna ha lo spazio per concludere dalla distanza ma manda altissimo.

Ampio turnover da ambo le parti; entrambi gli allenatori cambiano sette undicesimi rispetto all’ultima giornata di campionato.

Filippo Inzaghi schiera i padroni di casa con un 4-3-2-1: Costil; Bronn, Gyomber, Pirola, Bradaric; Legowski, Bohinen, Maggiore; Tchaouna, Botheim; Ikwuemesi.

A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Sambia, Mazzocchi, Lovato, Martegani, Coulibaly, Kastanos, Sfait, Candreva, Simy, Stewart, Cabral.

Andrea Pirlo manda in campo i blucerchiati col 4-3-1-2: Ravaglia; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Girelli, Ricci, Panada; Askildsen; La Gumina, De Luca.

In panchina siedono: Stankovic, Tantalocchi, Conti, Buyla, Langella, Vieira, Verre, Kasami, Yepes, Esposito, Borini, Delle Monache.

Arbitra Gianluca Manganiello (Pinerolo); assistenti Stefano Del Giovane (Albano Laziale) e Gaetano Massara (Reggio Calabria). Quarto uomo Kevin Bonacina (Bergamo); al Var Paolo Mazzoleni (Bergamo) e Francesco Meraviglia (Pistoia). Padroni di casa in completa tenuta nera con inserti granata; Sampdoria in divisa bianca con la maglia cerchiata coi colori sociali.

Sono sei le squadre di Serie B approdate ai sedicesimi di finale della Coppa Italia; cinque quelle rimaste in corsa, dato che oggi, nel primo incontro di questo turno, la Cremonese ha eliminato il Cittadella. Una di queste cinque è la Sampdoria, che nel primo turno della competizione aveva prevalso ai calci di rigore sul Südtirol.

I blucerchiati sono ospiti della Salernitana; l’incontro è ad eliminazione diretta. La vincente affronterà negli ottavi di finale la Juventus. Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione molto difficile: i granata sono ultimi in Serie A; la Sampdoria è terzultima in Serie B.