Coppa Italia, Genoa e Reggiana tornano ad affrontarsi dopo 24 anni: corteo e sfilata in campo dei tifosi

Genova. Sono 10.500 i biglietti venduti fino ad oggi per la partita di Coppa Italia Frecciarossa che si giocherà domani pomeriggio (ore 15:00) al Luigi Ferraris tra Genoa e Reggiana: le due squadre tornano ad affrontarsi dopo 24 anni, sarà la quinta volta in questa competizione.

La vincente della sfida si aggiudicherà il passaggio del turno agli ottavi di finale e dovrà vedersela con la Lazio, match previsto, secondo i criteri vigenti della competizione, all’Olimpico di Roma.

Ma la partita al Ferraris sarà anche una grande festa per celebrare il gemellaggio tra le due tifoseria che, alle 11:30 di domani, si troveranno alla Piastra di Genova Est e poi insieme in corteo raggiungeranno lo stadio: prima della partita è prevista una sfilata in campo con i bandieroni. Al momento sono 1.100 i biglietti acquistati nel settore ospiti.

Sempre a propositivo di biglietti, in Gradinata Laterale l’ingresso alla partita sarà gratuito per tutti gli Under 14 che presenteranno al Ticket Office del Porto Antico un tagliando di quel settore intestato a un adulto.

Inoltre i possessori di un biglietto di Genoa-Reggiana potranno accedere a forti sconti nei due punti vendita del club sugli articoli interessati dalla promo di Halloween.

I botteghini di via Monnet saranno in servizio mercoledì dalle 10. È possibile acquistare i tagliandi pure su genoacfc.it, nelle rivendite Vivaticket e al Ticket Office. Promo Halloween sul materiale scontato, -40%, nei due Store in centro (mercoledì in servizio dalle 12:30-19) e all’Expo’ (10-19).