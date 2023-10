Container vola in mezzo alla strada: via Bruzzo chiusa al traffico

Genova. A causa del forte vento di burrasca che da questa notte sta sferzando tutta la nostra regione, questa mattina poco dopo le 10.30 un container sarebbe caduto in mezzo a via Bruzzo, in val Polcevera, interrompendone la viabilità. Sul posto la polizia locale, che ha chiuso la strada per permettere la messa in sicurezza della zona, e i vigili del fuoco.

Via Bruzzo è la strada che corre lungo il Polcevera sulla sponda sinistra, poco distante dall’area di mercati generali: in prossimità della strada sono visibili i container vuoti stoccati in attesa di nuove operazioni portuali. Rispetto all’incidente di questa mattina non si registrano feriti.

In mattinata la nota stampa dell’azienda: “Derrick, società controllata da Bolzaneto Container Terminal, informa che intorno alle 10 un container gestito all’interno dell’area di via Bruzzo, in val Polcevera, è caduto da circa 6 metri sul manto stradale sottostante per una forte raffica di vento, causando l’interruzione della viabilità, gestita dalla Polizia Locale che ringraziamo per la collaborazione. L’azienda sottolinea che il container è stato prontamente rimosso, che non vi sono feriti e che nessun mezzo è stato coinvolto. L’area è ora sotto la gestione della Polizia Locale per il pieno ripristino della viabilità”