Container per minori, Gambino si difende: “Non pensavo ci fosse conflitto di interesse”

Genova. Il caso dei minori non accompagnati e l’ospitalità nei container in un’area di proprietà di una ormai ex collaboratrice dell’assessore Rosso torna in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni dell’opposizione non solo all’assessore Rosso, ma anche all’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, che con l’amministratore di Misecoop (la cooperativa che aveva stipulato il contratto con il proprietario dell’area) ha rapporti personali.

Gambino ha risposto alle interrogazioni dei consiglieri Rita Bruzzone (Pd) e Donatella Alfonso (Pd) proprio sui rapporti dello stesso con la cooperativa sociale Misecoop, visto che uno degli amministratori e consiglieri, secondo quanto emerso in questi giorni, è stato suo sostenitore in campagna elettorale: “La cooperativa è di Udine. Conosco molto bene l’amministratore e consigliere della Misecoop Francesco Fracchiolla dai tempi del Morandi. È un governatore della Misericordia e insieme abbiamo svolto volontariato per la Protezione civile, dando un fondamentale supporto all’amministrazione. Con lui ho un rapporto di amicizia e stima profonda. Misecoop mi disse che volevano partecipare al bando per un progetto socio educativo con i migranti in un terreno di cui ignoravo la proprietà e ottenuto in comodato d’uso gratuito per attività sociali. La risposta da amministratore è stata di predisporre la documentazione per verificare i titoli, perché per essere accreditati il bando ha regole rigide e bisogna avere caratteristiche precise. Ho detto loro di avviare l’iter. Poi non ho più saputo nulla e nella fase successiva sono venuto a conoscenza della proprietà dell’immobile. Non ho sottovalutato il conflitto di interessi, sapendo del rapporto contrattuale tra Misecoop e che il terreno fosse in comodato d’uso gratuito non ho ravvisato fattispecie che potessero fare pensare a un conflitto di interesse. Non mi sono posto il problema. Spero di aver chiarito la mia posizione. Ho stima per Fracchiolla e non me ne vergogno. È un imprenditore e un volontario che per la città ha dato quello che poteva dare per superare i momenti difficili che ci sono stati”.

L’assessore Rosso aveva successivamente chiarito che l’accordo privato tra Misecoop e il proprietario del terreno era stato fissato a 2800 euro annui.

“Personalmente non ho dato alcuna rassicurazione in merito all’accreditamento del centro per ospitare i minori stranieri non accompagnati in container a uso abitativo a Genova Rivarolo”. Lorenza Rosso, assessore ai Servizi sociali del Comune di Genova ha invece replicato in consiglio comunale a un’interrogazione del capogruppo del Pd Simone d’Angelo sul caso dell’area di proprietà di una consulente, che poi si è dimessa, della stessa Rosso. La proprietà era stata individuata dal Comune per ospitare i migranti minori non accompagnati.

“Il bando di accreditamento per setting emergenziali e temporanei per minori stranieri non accompagnati è stato istituito con la delibera di giunta 240 del 13 ottobre 2022 proprio per trovare ulteriori accoglienze per minori stranieri non accompagnati in questi mesi di esponenziale, crescente emersione di ragazzi. Al bando, tuttora aperto, possono fare domanda tutti gli enti del terzo settore. La presentazione della domanda dà il via all’iter amministrativo che comincia con l’analisi della documentazione presentata. Avviene quindi un’istruttoria documentale dov’è possibile, da parte dell’Amministrazione, la richiesta di integrazione di ulteriori documenti, prima della visita in loco. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il setting emergenziale temporaneo viene accreditato e può essere contrattualizzato”.

D’Angelo aveva riportato alcune affermazioni dell’amministratore delegato della Misecoop, la cooperativa che si sarebbe dovuta occupare della gestione: “Venerdì 6 ottobre sullo scandalo container l’amministratore delegato della Misecoop affermava alla stampa di aver firmato un contratto di 6 anni con la società Grunelius per l’utilizzo dell’area sottostrada di via P.N. Cambiaso, sostenuto una spesa di diverse migliaia di euro per il noleggio del container e iniziato i lavori di allaccio alle utenze. Si interrogano il sindaco e la giunta di conoscere il nome dell’assessore o degli assessori che avevano dato rassicurazioni per l’accreditamento per accoglienza migranti nella specifica area di via P.N. Cambiaso così come si evince dalle parole dello stesso amministratore delegato di Misecoop, società che – a quanto si evince dai dati della Camera di Commercio – avrebbe 4 soli dipendenti e nessuna altra esperienza in ambito di gestione di centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati”.