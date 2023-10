Container per i migranti e potenziale conflitto di interessi, si dimette la collaboratrice dell’assessore al Sociale

Genova. Non c’è ancora l’ufficialità ma avrebbe già presentato le dimissioni, dopo la bufera scoppiata sul caso dei container destinati a minori stranieri non accompagnati, Valentina Militerno, collaboratrice dell’assessore al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso e proprietaria della società dove un ente del terzo settore vorrebbe realizzare il centro di accoglienza nei moduli abitativi tanto criticati negli ultimi giorni da residenti, opposizioni e comitati.

Durante il consiglio comunale di oggi a Genova il sindaco Marco Bucci dovrebbe intervenire per chiarire la situazione, inoltre è in programma un articolo 55 sul tema dell’accoglienza. Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) ha anche presentato sul tema un’interrogazione a risposta immediata ma a rispondere è stato l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, ma in termini generali e non specifici.

Nelle ultime ore i partiti di opposizione, a partire da Pd e M5s, hanno chiesto le dimissioni della stessa assessore Rosso che, nelle ultime settimane, ha più volte riferito – anche in aula rossa – di non avere idea di quali fossero gli accordi tra Misecoop, l’ente del terzo settore che ha chiesto l’accreditamento per la struttura, e il privato proprietario del parcheggio dove i container sono già collocati da circa un mese.