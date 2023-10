Container per i migranti a Rivarolo, il Comune ferma tutto. Bucci: “Grosso inciampo, l’area non sarà utilizzata”

Genova. C’è voluto lo “scandalo” per fermare la realizzazione di una struttura socio-educativa destinata a minori stranieri non accompagnati a Rivarolo, in Valpolcevera. Il caso della proprietà del terreno su cui nei giorni scorsi sono stati posizionati alcuni container, risultato riconducibile a una collaboratrice dell’assessore al Sociale Lorenza Rosso, ha portato l’amministrazione comunale a fermare tutto.

“Non c’è alcun dubbio che ci sia stato un grosso inciampo e ora bisogna trovare una soluzione, la collaboratrice dell’assessore Rosso ha dato le dimissioni alle ore 11 di questa mattina ed è certificato, inoltre il terreno di cui si è capita la proprietà nelle ultime 18 ore non sarà utilizzata per alcuna attività legata all’amministrazione pubblica del comune di Genova”, ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci in apertura del consiglio comunale in merito alla questione del centro in via Negrotto Cambiaso.

“Abbiamo appurato con l’avvocatura del Comune che non ci sono problemi legali – ha aggiunto il sindaco – ma siccome c’è un discorso di potenziale conflitto d’interesse, e noi dobbiamo, da pubblica amministrazione, lavorare in nome della massima trasparenza, è giusto che il processo sia interrotto”.

Bucci però precisa: “Questo non vuol dire che i moduli abitativi sono una soluzione da scartare a priori, a Milano e Torino li utilizzano e funzionano, rimangono un’opzione, si tratta di trovare però il posto giusto, ora risolta la questione possiamo andare avanti”.

Le parole del sindaco non hanno minimamente soddisfatto l’opposizione che ha ribadito la richiesta di dimissioni non tanto della collaboratrice quanto dell’assessore Lorenza Rosso. “L’assessore ha detto che non era a conoscenza degli accordi tra privati ma ci risulta che sapesse tutto e che fosse addirittura stata in sopralluogo a Rivarolo”, ha detto Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione). “Non si elimina il conflitto d’interesse sollevando dall’incarico una collaboratrice, un cosiddetto articolo 90, ci si prende la responsabilità di una situazione incresciosa, e ci piacerebbe sentirlo dalla voce della stessa assessore Rosso”, ha aggiunto Fabio Ceraudo, M5s.

“Quanto accaduto mette in discussione il significato che ha quest’aula perché la settimana scorsa l’assessore, sul tema, ha dato alcune risposte affermando cose che non corrispondevano al vero – le parole di Cristina Lodi, Azione, capogruppo del Misto – inoltre abbiamo chiesto se l’assessore avesse proceduto a un censimento delle aree disponibili sul territorio della Città metropolitana e la risposta è stata negativa, se il censimento ci fosse stato sarebbe stato evidente che c’erano aree migliori di quel terreno a Rivarolo”.