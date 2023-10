Conflavoro Piccole Medie Imprese chiede a Bordilli di non essere esclusa dal tavolo di confronto sugli ambulanti

Genova. Conflavoro Piccole Medie Imprese di Genova chiede all’assessore Paola Bordilli di non essere esclusa dai Tavoli di confronto sul futuro degli ambulanti. “Avremmo voluto partecipare già il 12 ottobre al Matitone sul mercato di Voltri – spiega il presidente di Conflavoro Genova, Gianfanco Luisi – però non abbiamo ricevuto alcuna convocazione. La mattina dell’assemblea abbiamo così fatto richiesta in extremis agli uffici comunali, ma non è stato possibile il nostro coinvolgimento. Ci siamo comunque recati al Matitone e abbiamo chiesto gentilmente la possibilità di partecipare, forti del fatto che rappresentiamo 250 ambulanti sui circa 700 di Genova”.

“Conflavoro – spiega Luisi – parla a nome dell’associazione ‘U mercou de Zena’ presieduta da Antonella Grimaldi, del comitato sociale ‘Ambulanti storici liguri e nazionali’ presieduto da Romolo Fieschi e dell’associazione ‘Amici’ di Elena Buscemi e Giuseppe Occhiata. Al Matitone, però, l’assessore Bordilli ha risposto di non conoscerci e ha chiesto alle associazioni di settore presenti se potessimo restare al confronto. Una sigla in particolare non ha acconsentito e questo è un peccato perché a rimetterci non è stata Conflavoro, ma centinaia di ambulanti rimasti senza rappresentanza né informazioni”.

“Conflavoro è tra le più importanti confederazioni in Italia, sempre presente alle audizioni in Camera e Senato, negli incontri con ministri, sottosegretari e parlamentari e, da ultimo, a palazzo Chigi lo scorso venerdì per l’incontro con il governo sulla legge di Bilancio. Con Bordilli, dunque, c’è probabilmente stata soltanto un’incomprensione, anche perché in passato sono intercorse svariate comunicazioni fra noi e l’assessore stessa. Saremo ben lieti di incontrarla per un chiarimento in vista dei prossimi Tavoli”.

“In ogni caso, la questione davvero importante è che le associazioni degli ambulanti che tuteliamo hanno il pieno diritto a essere coinvolte nel confronto con l’amministrazione comunale. Il ruolo di Conflavoro è quello dell’intermediario: noi siamo i portatori dei loro interessi e in tal senso siamo maggiormente rappresentativi perché, lo ribadiamo, parliamo a nome di 250 ambulanti sui circa 700 presenti a Genova. Quindi – conclude Luisi – ci aspettiamo e chiediamo di partecipare ai prossimi Tavoli dell’amministrazione comunale”.