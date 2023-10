Concorsi pilotati e maltrattamenti, inchiesta a Savona. Toti: “Importante garantire l’operatività dell’ente”

Genova. Potrebbe ampliarsi a macchia d’olio la portata della doppia inchiesta che ha investito la Provincia di Savona e altre amministrazioni del ponente ligure. Nei guai sono finiti, per primi, Giulia Colangelo, 53 anni, segretario e direttore generale della Provincia e il responsabile degli affari generali dello stesso ente, Maurizio Novaro.

Per loro è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora: non potranno allontanarsi da casa per i prossimi 15 giorni per evitare di inquinare le indagini, partite da una denuncia per stalking nei confronti di Colangelo che è accusata, appunto, di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell’ente.

Lei e Novaro però sono anche entrambi sospettati di aver favorito alcuni candidati durante i concorsi per la selezione del personale dipendente. E ci sono almeno sette indagati tra cui il sindaco del comune di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, che avrebbe in qualche modo “fatto pressioni” su Colangelo e Novaro per ottenere la modifica di una graduatoria in un concorso, allo scopo di favorire la figlia di un politico ligure.

“Ho chiesto al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri che metta in sicurezza l’ente in un momento molto delicato, per l’inchiesta sicuramente, ma anche per le molte cose da fare su quel territorio, d’altra parte spero che i magistrati facciano chiarezza nel più breve tempo possibile distinguendo quelli che sono veri e propri reati da quelle che possono essere leggerezze o anche inesperienze in enti di secondo livello dove spesso persone fanno il triplo mestiere”, ha commentato questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“E’ importante ora creare le condizioni affinché l’operatività dell’ente non debba risentire degli eventuali comportamenti disdicevoli la cui configurazione poi penale, volontaria, casuale sarà la magistratura a definire perché io francamente non conosco i fatti, quindi aspettiamo – continua Toti – come politica abbiamo il compito di far proseguire dei lavori che sono strategici per l’intera provincia e non solo, la gestione delle strade, il porto di Vado, tutti i lavori che stiamo negoziando, la questione del rigassificatore in cui la provincia ha evidentemente un ruolo, seppure laterale visto che c’è un commissario di governo”.