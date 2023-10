Con una campagna per Save the Children “Big 2023” cinque under30 vincono il premio Big 2023

Genova. Ieri sera, al Salone delle Feste di Villa Bombrini, sono stati premiati i vincitori del contest Big 2023, promosso e organizzato dall’associazione Urka in collaborazione con Defence for Children International Italia.

Si tratta del Gruppo Serenissimi, formato dagli universitari Tiziana Franzolini, Riccardo Vanin, Claudio Cossa, Lorenzo Scarpitti e Francesca Falabella, che hanno presentato un progetto di campagna 5×1000 digitale per il 2024 focalizzata su storie di bambini, bambine e adolescenti migranti.

“In un periodo storico in cui i minorenni sono oggetto di una visione stereotipata, l’obiettivo del contest era quello di ridefinire i codici comunicativi e mediatici con cui raccontare il mondo dell’infanzia, in una modalità che rispetti la dignità dei minorenni, sia coerente rispetto ai diritti e che vada oltre gli stereotipi della filantropia a cui siamo abituati” ricorda Caterina Parodi, advocacy officer di Defence for Children Italia e anche giurata del contest.

Non è un caso che uno delle linee guida del contest fosse proprio quello di evitare l’utilizzo di un tono pietistico che susciti nell’opinione pubblica un senso di colpa.

“Anche per questo ci siamo rivolti ai giovani under 30, alla ricerca di un codice nuovo e innovativo per comunicare le tematiche relative all’infanzia” sottolinea ancora Parodi.

Venti in totale i partecipanti al contest Big 2023, divisi in quattro squadre, ognuna delle quali ha dimostrato grande creatività nell’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione.

Durante la premiazione, Luca Pedrani, Presidente della giuria, ha riassunto così la motivazione del premio: “Ci ha colpito la verità profonda della campagna, capace di muovere le emozioni e, al tempo stesso, la fattibilità rispetto a un budget tutto sommato esiguo (2000 euro), ma anche la potenzialità del progetto, che potrà essere sviluppato, perfezionato ulteriormente e trasformarsi, prossimamente, in una campagna vera e propria”.