Commenti diffamatori su Facebook verso i titolari del Baluardo, ex dipendenti condannati a risarcimento

Genova. Due ex dipendenti del ristorante il Baluardo sono stati condannati a risarcire i titolari dopo averli diffamati su Facebook. O meglio, una di loro è uscita dal processo dopo aver risarcito il danno con 500 euro, un altro è stato condannato dal giudice a una multa di 600 euro oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali.

I fatti risalgono all’ottobre del 2018 quando i titolari del ristorante del porto antico avevano messo su facebook un’inserzione per la ricerca di personale.

Uno di loro aveva cominciato commentare dicendo che aveva fatto una sostituzione di una settimana e parlando di “personale schiavizzato”, oltre che di debiti con i fornitori e scarsa igiene in cucina.

Una donna invece, affermando di aver lavorato per anni nel locale, rincarato la dose consigliando di non andare né a mangiare né a lavorare in quel ristorante, e lamentando i comportamenti dei titolari: “Dovevo minacciare per essere pagata”, “Abbiamo provato a mandare i controlli ma niente… offre cene a tutti”.

I titolari tramite l’avvocato Francesco Del Deo avevano fatto denuncia giudicando quei commenti falsi e diffamatori : la sentenza del tribunale ha dato loro ragione.