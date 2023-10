Colpo di mercato per il CDM Futsal: arriva Pedro Henrique Siqueira

Campo Ligure. Colpo di mercato della CDM Futsal, che può finalmente ufficializzare l’arrivo di un campione del calibro di Pedro Henrique Siqueira.

Brasiliano (ma formato in Italia), 24 anni e la più che giustificata etichetta di portiere-goleador, Pedro nello scorso campionato si è diviso fra L84 e Olimpia Verona e proprio con la maglia degli scaligeri fece male (anzi, malissimo!) alla squadra ligure nello scontro diretto a Campo Ligure, quando segnò una delle due reti che permisero all’Olimpia di ribaltare l’1-0 firmato Vitor Renoldi.

Il futsalmercato estivo lo aveva portato all’ombra della Tour Eiffel, nelle fila dello Sporting Paris Futsal ma ora, dopo un lungo lavoro di diplomazia e anche grazie alla disponibilità del club francese, Pedro può tornare in Italia per mettere tutto il suo talento in difesa della porta della CDM Futsal.