Colle di Cento Croci, dal 9 ottobre la galleria chiuderà tutte le notti (escluso il weekend)

Castiglione Chiavarese. A seguito dell’avvio dei lavori preliminari, che consentiranno gli interventi di adeguamento della galleria Madonna della Guardia lungo la strada statale 523 del Colle di Cento Croci nel centro abitato di Velva, Enel, per eseguire i lavori in sicurezza, ha richiesto la chiusura in orario notturno della galleria.

Lo ha comunicato Enel. Nel dettaglio sarà disposta la chiusura del tratto a partire da lunedì 9 ottobre, tutte le sere esclusi sabato e domenica, dalle ore 22 fino alle 6 del giorno successivo.

La galleria resterà aperta a doppio senso di circolazione nelle ore diurne.

Prosegue la collaborazione in piena sinergia e condivisione del tavolo tecnico con la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, i Comuni di Maissana, Castiglione Chiavarese, Varese Ligure nonché la Provincia di La Spezia per monitorare lo stato dei lavori all’interno della galleria.